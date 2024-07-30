Протести у Венесуелі набирають обертів: відомо про першого загиблого (фото та відео)

Країна має найбільші у світі запаси нафти й колись могла похвалитися найрозвиненішою економікою Латинської Америки. Але після того, як Мадуро став біля керма, вона поринула в хаос з нестачею основних товарів та гіперінфляцією в 130 000%

Десятки тисяч жителів Венесуели вийшли на вулиці на протести проти чергової перемоги венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро на виборах. Люди звинувачують Мадуро, який пішов на третій термін, у спробі фальсифікувати результати виборів.

Як повідомляє Associated Press, після того, як підконтрольна диктатору Національна виборча рада оголосила про його "перемогу", люди з протестами вийшли на вулиці Каракаса та інших міст. Спочатку вони були мирними, але після того, як десятки поліцейських заблокували рух колони, почалися зіткнення. Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону протестувальників, а вони у відповідь закидали силовиків камінням.

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Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Фото Getty Images

Демонстранти зібралися біля входу до 41-ї бронетанкової бригади, відомої як форт Парамакай, фото Getty Images

Силовики намагаються придушити протести із застосуванням газу та гумових куль, але вони лише розгоряються. Крім того, місцеві ЗМІ повідомляють, що в Каракасі протестувальників обстріляла група осіб у цивільному одязі. Ті, хто стріляв, могли бути членами так званих "Колективос" — воєнізованих угруповань, яких підтримує уряд Мадуро, пишуть вони. Відомо про загибель щонайменше одного з демонстрантів, у соцмережах пишуть, що це 16-річний хлопець.

Нинішні вибори стали одними з наймирніших за останній час, і давали надію, що Венесуела без кровопролиття зможе покласти край 25-річному однопартійному правлінню. Переможець матиме справу з економікою, що відновлюється після колапсу, та населенням, яке відчайдушно потребує змін.

Національна виборча рада, підконтрольна правлячій Соціалістичній партії Венесуели Мадуро, офіційно оголосила його переможцем, давши йому третій шестирічний термін. Однак опозиційний кандидат Едмундо Гонсалес заявив, що вони мають необхідні докази, що саме він виграв вибори.

Він та лідер опозиції Марія Коріна Мачадо стверджують, що мають результати підрахунку понад 70% відсотків голосів. Вони стверджують, що за опозиційного кандидата проголосувало вдвічі більше людей, ніж за Мадуро.

Нагадаємо, диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро "переобрали" на третій термін за результатами виборів, що відбулися в країні 28 липня. Він стоятиме біля керма країни третій шестирічний термін. На виборах Мадуро начебто набрав 51,2% голосів, тоді як його опонент, ексдипломат Едмунд Гонсалес – 44%.