Напряжение растет: в Венесуэле протестующие сносят памятники и срывают портреты Мадуро со стен (фото)

Люди устали от друга Путина, загнавшего страну в крайнюю нищету

В Венесуэле продолжаются протесты, напряжение между протестующими и силовиками растет. Сторонники оппозиции сносят памятники экс-президента Уго Чавеса, срывают портреты диктатора Николаса Мадуро и скандируют лозунги.

Силовики перекрыли улицы на центральном проспекте Каракаса (столица Венесуэлы), где находится президентский дворец Мирафлорес. Именно туда направились тысячи демонстрантов, сообщает rtvi.com.

Протесты в Венесуэле: последние новости

В столице люди пешком шли в направлении президентского дворца. Они устроили беспорядок: жгли шины, мусор и даже автомобили. Силовики обстреляли демонстрантов пластиковыми шарами и применили против них слезоточивый газ. Не обошлось без стычек. Пострадали около двух десятков человек.

Против демонстрантов также вышли представители левой военизированной организации "коллективос". По данным СМИ, они тоже участвовали в столкновениях.

Фото: Matias Delacroix/AP

Позже появилась уточненная информация о пострадавших. Травмы получили 23 военных. Сообщается, будто в них стреляли из огнестрельного оружия. 46 демонстрантов были задержаны. Также сообщается о двух погибших, пишет AFP.

Венесуэльская обсерватория социальных конфликтов сообщила, что всего в Венесуэле прошли 187 протестов. Они прошли в 20 штатах.

Из-за демонстраций возникли проблемы с интернетом. Сильные перебои фиксируются в столице.

Интересно, что, по данным СМИ, эти протесты не были организованы оппозицией. Люди сами вышли на улицы, не согласившись с результатами президентских выборов.

Фото: Samir Aponte/Reuters

Не обошлось без россиян

"Наблюдатели" из РФ уже осудили протесты в Венесуэле. Член делегации российских наблюдателей и депутат Госдумы Алексей Волоцков назвал их "постановочной акцией". По его словам, протестующие хотели прорваться в посольство, чтобы встретиться с представителями оппозиции.

Кстати, россияне испугались протестов. Из-за большого количества демонстрантов они не пошли в гостиницу, а остались в здании посольства.

Почему в Венесуэле начались протесты

На улицы вышли люди, не согласные с результатами президентских выборов 28 июля. Национальный избирательный совет, подконтрольный венесуэльскому диктатору, объявил победителем Николаса Мадуро. После проработки 80% бюллетеней он якобы получил 51,2% голосов. Его главный соперник, оппозиционер Эдмунд Гонсалес Уррутия, набрал 44,2%.

Подсчитать все голоса не получилось. Как заявил глава Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, это невозможно из-за хакерской атаки.

Оппозиция не согласилась с результатами. Некоторые страны Латинской Америки, такие как Аргентина, Панама, Перу и Чили, призвали пересмотреть результаты выборов. За это диктатор Венесуэлы распорядился отозвать своих дипломатов из их государств.

Венесуэльцы, не готовые больше терпеть правление Мадуро, вышли на улицы. Они протестуют с 29 июля. Диктатор их назвал "фашистами" и "воплощением антидемократии".

Отметим, что некоторые страны уже официально признали Мадуро президентом Венесуэлы. Это Россия, Иран, Беларусь, Куба и Китай.

Из-за этих протестов США оказывается в неудобной ситуации. С одной стороны, Америке выгодно ослабить санкции против Венесуэлы. Однако из-за жесткого подавления демонстраций ограничения наоборот придется ужесточить.

Ранее "Телеграф" писал, что Венесуэла стянула военную технику к границам с Гайаной. Для властей соседней страны это не стало сюрпризом.