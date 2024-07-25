Захотів курити після переговорів: Кулеба назвав основний результат візиту до Китаю

Голова українського МЗС залишився задоволений зустріччю з китайським колегою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про деталі переговорів з китайським колегою Ван Ї. За його словами, позиція щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України є непорушною для Китаю.

В інтервʼю ТСН голова МЗС України зазначив, що така позиція КНР дуже важлива. Кулеба пояснив, що повага до територіальної цілісності є базовим принципом будь-якого мирного врегулювання.

За словами Кулеби, голова китайського МЗС під час зустрічі заявив, що в Україні потрібен "справедливий та тривалий мир". При цьому Кулеба не відповів на запитання, який саме мир вважає Китай "справедливим".

"Китай буде стояти тільки на боці Китаю. Ті, хто вважають, що він стоятиме на боці України чи РФ, глибоко помиляються. У нас була частина розмови, присвячена розвитку наших двосторонніх відносин в економіці й торгівлі", — зазначив він.

Варто зазначити, що Кулеба не відповів на запитання, чи буде Китай присутній на другому Саміті миру. Крім того, він уникнув відповіді на питання, чи говорили вони з китайським колегою про військову допомогу КНР Росії.

Водночас Кулеба наголосив що після цих переговорів "вийшов задоволеним і з бажанням перекурити". На уточнююче запитання, чи він перенервував у ході переговорів, міністр зазначив, що "просто давно не курив".

Нагадаємо, 24 липня Кулеба під час візиту до КНР провів зустріч зі своїм китайським колегою Ван І. На ній, зокрема було порушено тему мирного врегулювання війни.