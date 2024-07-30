Публіцист поділився своєю думкою стосовно того, кому вигідно послаблення санкцій проти Венесуели та що про ситуацію у країні варто знати українцям

Щодо Венесуели.

Про події саме всередині країни наразі нічого докладно сказати не можу. Бо доволі давно припинив навіть поверхнево цікавитися ситуацією там і про шанси опозиції наразі розмірковувати не берусь. Лише за треком з санкціями слідкував.

У контексті санкцій скажу наступне:

1. Венесуела отримала деякі послаблення від США за трек з виборами (послаблення санкцій в обмін на проведення демократичних виборів). Насправді послаблення треба було Байдену, щоб втримати ціни на нафту і пальне напередодні виборів ще до Конгресу і з прицілом на президентські.

2. Якщо зараз в опозиції вийде перемогти, у демократів буде чудовий подарунок перед виборами: привід серйозно послабити санкції й трохи зронити ціни на нафту і пальне.

3. Якщо Мадуро втопчить протести надто жорстко — у демократичної адміністрації вже буде доволі складний вибір між необхідністю посилення санкцій (бо Мадуро не виконав своєї обіцянки) і ризиками зростання цін на пальне. Тож доведеться або тягнути з введенням обмежень до 6 листопада, або ж отримувати політичні ризики напередодні виборів.

Коротше, в українців є всі причини вболівати за опозицію у Венесуелі.

Джерело: сторінка у Telegram