Піде на третій термін: друг Путіна переміг на виборах президента у Венесуелі

Правління Мадуро залишається предметом серйозних суперечок як у Венесуелі, так і міжнародної арені

Президента Венесуели Ніколаса Мадуро переобрали на третій термін за результатами виборів, які відбулися в країні 28 липня. Він стоятиме біля керма країни третій шестирічний термін поспіль.

Тим часом опозиція впевнена, що перемогти мав її кандидат Едмунд Гонсалес. Про це свідчили результати попередніх опитувань, пише CNN.

Виборчком Венесуели оголосив, що на недільних президентських перегонах переміг президент Ніколас Мадуро.

Національна виборча рада, підконтрольна Мадуро та його Єдиній соціалістичній партії Венесуели, повідомила, що після опрацювання 80 відсотків бюлетенів чинний президент набирає 51,2% голосів. Його опонент від об’єднаної опозиції Едмундо Гонсалес – 44%.

При цьому соцопитування перед виборами та екзитполи показували велику перевагу Гонсалеса перед Мадуро, який обіймає президентську посаду вже 11 років.

Опозиція впевнена, що результати, як і на минулих виборах 2018 року, підтасовані.

Як незалежні спостерігачі на виборах була нечисленна місія спостерігачів з американського Центру Картера, яка планує опублікувати попередні результати лише 30 липня. Також за голосуванням спостерігала місія ООН. Проте, за традицією, вона не представлятиме свої висновки, пише Bloomberg.

Держсекретар США Ентоні Блінкен закликав до прозорості підрахунку голосів. "У нас є серйозні побоювання, що оголошений результат не відображає волю чи голосу венесуельського народу", — заявив американський політик.

Сам Мадуро вже виступив із короткою промовою, заявивши, що у Венесуелі виборча система з "дуже високим рівнем довіри, безпеки та прозорості".

Тим часом багато венесуельців заявили, що у разі перемоги Мадуро вони мають намір залишити країну. Виборці не готові миритися з репресіями та економічним колапсом, який стався саме через політику Мадуро.

ДОВІДКА

Ніколас Мадуро – це чинний президент Венесуели. Він обіймає цю посаду з 2013 року, змінивши Уго Чавеса після його смерті.

Мадуро відомий тим, що його правління супроводжується серйозною економічною кризою у Венесуелі, включаючи гіперінфляцію та нестачу продовольства.

Його звинувачують у диктатурі та порушеннях прав людини. Минулі вибори, що відбулися у 2018 році, викликали багато суперечок. Багато країн та міжнародних організацій не визнали Мадуро легітимним. Крім того, він славиться напруженими відносинами із сусідніми країнами та США. Але має підтримку таких країн, як Росія, Китай і Куба.

Правління Мадуро залишається предметом серйозних суперечок як у Венесуелі, і міжнародної арені. Його прихильники вбачають у ньому продовжувача соціалістичної революції Чавеса, тоді як критики звинувачують його у руйнуванні демократії та економіки країни.

Раніше "Телеграф" писав, що віце-президент США Камала Харріс, яка заручилася підтримкою серед демократів, офіційно оголосила про намір балотуватися на пост президента.