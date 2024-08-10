Кадры завораживают: украинские полярники показали редкое явление возле станции Вернадского (видео)

Цветные "латки" на небе очаровали экспедиторов

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" зафиксировали редкое атмосферное явление — перламутровые облака. Они в основном образуются зимой, ведь возникают из-за "игр" солнца на льду.

Видео, на котором показано необычное явление, было опубликовано на странице Национального антарктического научного центра. На кадрах видно, что привычные для всех белые облака сверкают разными цветами как перламутр.

По словам ученых, в Антарктике перламутровые облака наблюдают всего несколько раз в год и преимущественно зимой.

Как образуются перламутровые облака?

Большинство облаков находятся в нижнем слое атмосферы – "влажной" тропосфере. А вот перламутровые формируются в следующем слое – "сухой" стратосфере.

Когда сильный поток воздуха вместе с влагой натыкается на высокий горный хребет, он огибает его верхушку и падает вниз. Тогда волна заносит влагу в нижнюю часть стратосферы – на высоту от 15 до 30 км. В свою очередь под действием аномально низких температур (около -85°С) влага превращается в кристаллики льда. Когда этот процесс подсвечивается солнцем, которое на несколько градусов ниже горизонта, то есть восходит или садится, образуются перламутровые облака.

Ученые станции "Академик Вернадский" отмечают, поскольку облака состоят из кристалликов льда, явление наблюдаются в основном в полярных регионах и формируются в стратосфере. Именно поэтому официальное и научное название – ледяные полярные стратосферные облака. А уже из-за разноцветности их назвали перламутровыми.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что один из главных хищников Антарктики преследовал украинских полярников. Он был совсем близко.