"Засмагає" на крижині: українські полярники показали миле відео з морським леопардом

Одразу й не скажеш, що це — головний хижак Антарктиди

У мережі зʼявилось відео, як морський леопард відпочиває на крижині неподалік від станції "Академіка Вернадського". Полярники зауважили, що тварина "засмагає".

До того ж леопард жодним чином не виявив стурбованість через наближення дослідників і далі собі відпочивав. Про це йдеться на сторінці Національного антарктичного наукового центру.

"Подивіться на цього милого морського леопарда, що "засмагає" на крижині. Навіть наближення полярників на човні зовсім його не турбує. За "усміхненим" виглядом леопарда одразу й не скажеш, що це — один з найголовніших хижаків Антарктиди, який їсть пінгвінів і навіть своїх же родичів тюленів", — йдеться у повідомленні.

Дослідники додають, що звір полює лише у воді, а на суходолі (здебільшого – на крижинах) вже відпочиває. Також цей вид тюленів полюбляє самотність, та лише на час спарювання шукає собі другу половинку.

За нинішній сезон кілька цих тварин постійно знаходились в акваторії станції, полюючи на субантарктичних пінгвінів. На острові їх була рекордна кількість — сім тисяч.

Також на відео, яке зняв Олександр Милашевський, уважні глядачі можуть помітити обриси "Академіка Вернадського" за леопардом.

Раніше "Телеграф" писав, що уперше українським полярникам зі станції "Академік Вернадський" вдалось задокументувати зустріч з другим за величиною у світі китом. Називається він фінвалом.