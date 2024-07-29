Під Одесою завелися "пінгвіни"? У мережі завірусилося відео з дивним птахом у Чорному морі

Рідкісний птах наробив шуму в мережі

У Чорному морі в понеділок, 29 липня, було помічено незвичайну тварину. Так жителі Чорноморська запевняють, що бачили пінгвіна.

Відеозапис з великим птахом, що віддалено нагадує пінгвіна, почав поширюватися Одеськими telegram-каналами. Серед них "Ху**ая Одеса".

Варто зазначити, що на відео птаха розглянути в деталях дуже складно, проте здалеку він справді скидається на всім відомого жителя Антарктики. Питання про те, звідки екзотичний птах міг би взятися в Україні, залишається відкритим.

Втім, у мережі озвучили й іншу версію про те, що на відеозапис міг потрапити представник місцевого, але не дуже широко відомого виду птахів.

Йдеться про звичайного нирка(Aythya marila) також відомого, як морська чернь. Це велика качка, довжина тіла якої сягає 52 сантиметрів, що в принципі можна порівняти з розмірами багатьох видів пінгвінів. Самці цієї качки мають чорно-сірий колір тіла і білі крила за що й отримали свою назву.

Ще одним варіантом могла б бути чубата чернь (Aythya fuligula), самці на кілька сантиметрів менше ніж у морської черні та володіють чорними крилами і білим черевом, що схоже на птаха на відео.

Також варто розуміти, що пінгвіни не дуже часто плавають на поверхні води, воліючи залишатися під водою. На поверхні їх переміщення більше нагадує стрибки дельфінів. А ось поведінка птиці на відео більш характерна саме для качок.

Як повідомлялося раніше, популярний український стрімер і блогер Михайло Лебіга зобразив несподівану зустріч із лисицею. Звірятко він зустрів просто на березі Чорного моря.