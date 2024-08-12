Якщо зробити це в Італії, всі зрозуміють, що ви турист: як не можна їсти піцу, щоб вас не засміяли (відео)

Є три золоті правила піци в Італії

Є кілька порад, які допоможуть вам краще зрозуміти Італію та її гастрономічні особливості. Зокрема це стосується однієї з найпопулярніших італійських страв — піци. Також ми ділились рецептом розкішних пісних солодощів, які у Києві готували ще до XVIII ст.

Попри загальну популярність піци, мало хто знає, як прийнято її вживати на батьківщині страви — в Італії. Детально про це розповів італійський блогер Алессіо. Він та його дружина-американка Джессі діляться цікавими і неочевидними фактами про те, як відрізняється життя в Італії та Америці.

Зокрема, Алессіо розповів про три правила піци в Італії

Для когось ці правила можуть здатися очевидними, інших — вони здивують. Але ясно одне — споживання піци в Італії і те, як її їдять в інших країнах — дуже різні речі.

Правило № 1: одна піца — одній людині

Ми звикли замовляти велику піцу на компанію людей, однак в Італії це порахують поганим тоном. Піцу готують так, щоб одна страва була розрахована на одну людину.

Правило № 2: піца і вино — погані друзі

В Італії не запивають піцу вином. Можна пити колу, воду, сік, і навіть пиво, але не вино.

"Іноді в Італії ви можете побачити, як піцу запивають вином, але це пастка для туристів, тому що вони знають вас", — каже Алессіо.

Правило № 3: їжте піцу правильно

Піцу у закладах подають непорізаною, тож ви повинні самі відділяти шматок за шматком. Для цього використовують ніж та виделку, як і для, власне, поїдання піци. Не варто їсти руками — це, як мінімум, негігієнічно. А ще повільне споживання дозволяє вам краще відчути смак та корисне для травлення.

Подорожі в інші країни часто відкривають для нас новий світ. Але і в Україні можна знайти те, що здивує. Приміром, ми розповідали про дивовижний секретний курорт на Хмельниччині.