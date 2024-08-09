Диво природи з унікальним місцем для купання: "Атлантида" за 100 км від Хмельницького (фото)

Де знаходиться Бакота і чому її варто відвідати

В Україні є унікальне місце відпочинку, про яке мало хто знає. Йдеться про Бакотську затоку на річці Дністер. Нещодавно ми також розповідали вам про "таємниче" місце для відпочинку в серці країни.

Що стосується Бакотської затоки, то це частина Національного парку "Подільські Товтри". "Телеграф" розповідає своїм читачам про одне із Семи природних чудес України, де воно розташоване та чому його варто відвідати.

Бакоту називають "Українською Атлантидою", через легенди про затоплене село. Попри трагічну історію, зараз це місце має репутацію локації для відпочинку. Однією із переваг буде те, що про Бакоту мало хто знає, тож потік туристів тут не такий великий.

А їхати туди точно варто — чиста та приємна вода, багата історія та справді унікальний клімат. Про погоду слід сказати окремо, адже скелі та ліси навколо затоки утворюють "чашу", в яку не потрапляють холодні вітри. Тому тут завжди тепліше.

Що подивитись поруч

Окрім пляжу з теплою, спокійною водою, тут ще є чимало цікавого. На відстані кількох кілометрів від затоки є кілька сімейних крафтових виробництв, де можна потішити в собі гастрогурмана — там можна знайти унікальні чаї, тонкі вина, овечі сири тощо. А ще безпосередньо біля затоки є кілька точок, які варто відвідати.

Бакотський скельний монастир

Зараз від нього залишились три кімнати, видовбані в товщі 120-метрової Білої Гори. Їх можна оглянути самостійно. Колись тут було язичницьке капище, а у XII–XIII заснували печерний монастир. Але після монголо-татар, обвалів залишилось лише три приміщення.

Скельний монастир в Білій горі

Оглядовий маданчик "Біла гора"

Знаходиться безпосередньо над монастирем. Там облаштовано кілька безпечних місць, звідки відкриваються краєвиди на величну затоку.

Скеля "Кам’яна голова" або Курник

Це маленька "візитівка" Бакоти. Своєю химерною формою скеля нагадує людську голову. Звідти відкривається прекрасний вид.

Скеля запам'ятовується своєю формою

Скільки коштує відпочинок

За даними туристично-інформаційного центру, можна знайти місце ночівлі на будь-який гаманець. Від хостелів та зелених Садиб, де можна переночувати за 200-300 гривень, до готелів на березі затоки, де номер коштуватиме 3-3,5 тисячі гривень за добу з триразовим харчуванням та СПА. Є облаштовані місця для кемпінгу — їх ціна 175 гривень з людини.

Як доїхати до Бакоти

Від Кам’янця-Подільського до Бакоти їхати 30-40 хвилин — між ними всього 40 кілометрів. З Хмельницького дорога займе приблизно півтори години. Зі Львова — 5 годин автомобілем і понад 300 кілометрів.

Дорога з Києва через місто Хмельницький триватиме близько семи годин. Траси Е40/М06 і Н03, тоді з’їхати на Т2303 і їхати до села Стара Ушиця.

Розміщення локацій

Є ще маленька "пастка для туриста" — при побудові маршруту на навігаторі легко сплутати Бакоту з селом Бакоти, що в Тернопільській області. Там теж є вода, але локація "лише" в 240 кілометрах від затоки.

Це місце особливо красиве перед заходом сонця

Чи можна доїхати громадським транспортом?

Як пишуть на karpatium.com, це можливо. Слід виїхати з автовокзалу Кам’янця-Подільського до сіл Грушка або Стара Ушиця (близько 50 кілометрів). Зупинки "Бакота" немає, але вас висадять біля потрібного повороту, якщо попередите водія завчасно. Поворот лише один, тож на ньому важко загубитись. Від дороги до Бакотського печерного монастиря приблизно 5 кілометрів.

Для довідки

У часи князів Бакота була великим містом у Галицько-Волинському князівстві до монголо-татарської навали. Там проводились розкопки, але після них залишилось мало інформації. Остаточний занепад села пришов із радянською владою — після Голодомору 1947 року тут залишилось мало людей, А у 1973 р. Бакоту та ще з десяток сіл вирішили взагалі затопити для побудови Новодністровсьої ГЕС. Жителям дали 8 років, щоб виїхати. Так залишки села залишились на дні затоки.

Бакота — це місце, куди однозначно варто приїхати. Також ми писали про колись популярне місце відпочинку — Кирилівку на Азовському морі, що зараз знаходиться під окупацією.