Вранці була загроза балістики

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Ніч 21 листопада знову була неспокійною для Києва. У столиці кілька разів оголошували повітряну тривогу, а під час атаки російських безпілотників та загрози застосування балістичного озброєння містяни чули вибухи.

За даними моніторингових каналів, уночі та вранці ворог атакував столицю з різних напрямків. Зокрема, повідомлялося про загрозу балістики з півночі та ймовірну ціль — Північний міст.

Близько 5:40 у Києві оголосили загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. Після цього у столиці знову пролунали вибухи.

За повідомленнями моніторингових каналів, балістичні ракети могли бути спрямовані по Північному мосту Києва. Згодом монітори повідомили, що інших повітряних цілей на той момент не фіксували.

Повідомлення від моніторингових каналів

Уночі також повідомляли про рух груп БпЛА в напрямку Києва. Зокрема, безпілотники заходили на столицю з півдня та зі сходу.

На Київщині фіксували групу дронів курсом на Бориспіль та Київ. Кияни також могли чути роботу протиповітряної оборони.

Повідомлення від моніторингових каналів

Повідомлення від моніторингових каналів

Близько другої ночі у столиці знову було чути вибухи під час атаки БпЛА.

Наразі офіційної інформації про наслідки обстрілу столиці від міської влади немає. Водночас атака російських реактивних та інших типів безпілотників по Україні триває.

Раніше "Телеграф" розповідав, що 20 листопада Київ атакували балістикою — є загиблі, пошкоджено кілька мостів.