За підривом пейджерів "Хезболли" у Лівані стоїть "Моссад": ЗМІ навели докази

Пейджери – низькотехнологічний засіб спілкування, який був дуже популярним в першій половині 1990-х років

За підривом тисяч пейджерів у Лівані 17 вересня стоїть Ізраїль, а якщо бути точнішим – спецслужба "Моссад". Пейджери, які належали членам проіранського радикального угруповання "Хезболла", пройшли деяку "модифікацію" вибухівкою, перш ніж потрапити до рук бойовиків.

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters. Джерело в ліванській службі безпеки сказало виданню, що "Хезболла" замовила на Тайвані 5000 пейджерів моделі AP924, яку виготовляє тайванська компанія Gold Apollo.

На початку 2024 року пристрої ввезли до Лівану. Вцілілі частини наклейок та маркування на рештках корпусів знищених пристроїв підтверджують, що це були саме AP924 від Gold Apollo. На якому етапі до пейджерів доклали руку люди "Моссаду" – достеменно невідомо. Проте інший співрозмовник сказав агентству, що у пристроях розмістили по три грами вибухівки, яку було неможливо виявити.

"Моссад вжив у пристрій плату з вибуховим матеріалом, що може отримувати код. Її дуже важко виявити будь-яким способом. Навіть за допомогою будь-якого приладу або сканера", – сказав ліванський спецслужбіст.

Після того, як "Моссад" активував код, три тисячі пристроїв вибухнули майже одночасно, що спричинило до дев'яти смертей та майже 3000 поранень. Таким чином Ізраїлю вдалося одномоментно завдати "Хезболлі" великих втрат.

Пейджери – низькотехнологічний засіб спілкування, який був дуже популярним в першій половині 1990-х років. Він не здатний приймати дзвінки, але може використовуватися для передачі текстових повідомлень, а головне – місцезнаходження пейджера відстежити неможливо, чим й користуються бойовики. Можливо, саме тому "Моссад" вирішив просто підірвали пристрої.

Як раніше писав "Телеграф", у вівторок, 17 вересня, в Лівані сотні бойовиків угруповання "Хезболла" отримали поранення після того, як у районі Дахія в Бейруті вибухнули їхні портативні пейджери. Всього постраждали понад 4000 людей.

Представник "Хезболли" на умовах анонімності сказав Reuters, що підрив пейджерів був "найбільшим порушенням безпеки", якого зазнало угрупування за майже рік війни з Ізраїлем. Своєю чергою ізраїльські військові відмовилися коментувати запити агентства щодо вибухів. США також заявили про свою непричетність.