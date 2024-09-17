Як Ізраїль міг підірвати пейджери Хезболли: секрет в одній речовині - ЗМІ

Знадобилася незначна кількість речовини

Ізраїльські спецслужби заклали вибухівку в пейджери, які були поставлені "Хезболлі". Вони вибухнули внаслідок різкого підвищення температури батарей.

Як повідомляє Sky News Arabia, спецслужба Моссад підклала в батареї пейджерів 20 грамів хімічної речовини PETN (пентаеритриттетранітрат). Згодом фахівці ізраїльської розвідки нібито дистанційно спровокували підвищення температури батарей у пристроях, що призвело до детонації.

Також зазначається, що пейджери, які отримала "Хезболла" були виготовлені компанією Motorola. Водночас інші ЗМІ пишуть, що це були не тільки Motorola LX2, а й Teletrim та Gold Apollo Rugged Pager AR924.

За даними ЗМІ, прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньяху нібито особисто санкціонував операцію проти "Хезболли" з вибухом пейджерів. Проте в Ізраїлі офіційно не коментували вибухи.

Що відомо про PETN

Пентаеритриттетранітрат — це бризантна вибухова речовина. У чистому вигляді вона використовується для спорядження капсулів-детонаторів, а у флегматизованому вигляді — для спорядження кумулятивних припасів, детонуючого шнура. Це хімічно стійка речовина.

PETN являє собою білий порошок кристалічного вигляду. При нагріванні він розкладається з сильним самоприскоренням, часто з вибухом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що таке пейджер. Цей пристрій був надзвичайно популярним у 90-х роках, але зараз далеко не всі згадають про його існування.