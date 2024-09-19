Розвідники розкрили деталі "пейджерної атаки" на Хезболлу: "вікно можливостей" було коротким

Агенти могли взяти під контроль ланцюжок постачання пейджерів

Час для "пейджерної атаки" на членів радикального руху "Хезболла" в Лівані було обрано не оптимальний. Про це говорить відсутність будь-яких серйозних військових дій із боку Ізраїлю протягом кількох годин після перших вибухів.

Таку думку The Washington Post висловив колишній високопосадовець Моссада Одед Ейлам. У минулому він опікувався міжнародними контртерористичними операціями.

Радник ізраїльського управління військової розвідки та колишній старший командир служби внутрішньої безпеки Ізраїлю Шин Бет пояснив, що агенти могли взяти під контроль ланцюжок постачання пейджерів і розмістити в кожному з них невелику кількість вибухівки. Після того, як це було зроблено, часу було мало. Тому що навіть один випадковий вибух міг зірвати всю операцію.

Інші колишні співробітники ізраїльської розвідки підтверджують його думку. За їхніми словами, такі операції, які готуються місяцями, якщо не роками, мають "короткий термін придатності" після свого початку. Вікном можливостей у цьому випадку стало рішення "Хезболли" перейти на пейджери, які вона вважала безпечнішими та менш технологічними пристроями, пояснив Ейлам.

"Вам потрібен мінімальний [час] між установкою та натисканням кнопки", — сказав він.

Як повідомляв "Телеграф", менш ніж через добу після серії вибухів у Лівані, в ході якої у членів радикального руху "Хезболла" масово детонували пейджери, ситуація повторилася знову. На цей раз з ладу почала виходити й інша електроніка.