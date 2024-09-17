Воює з Ізраїлем вже понад 40 років: що таке "Хезболла" та до чого тут Іран

У багатьох країнах вона визнана терористичною організацією

У вівторок, 17 вересня, в Лівані в результаті вибухів пейджерів були поранені сотні бойовиків угруповання "Хезболла". За останніми даними, всього постраждали понад 2000 людей.

У зв'язку з цим "Телеграф" вирішив нагадати, що це за організація. Також ми вирішили розібратись, чому між угрупуванням та Ізраїлем можлива нова війна.

"Хезболла" – це шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія. Вона має дуже значний політичний впливовою та контролює найпотужніші збройні сили в Лівані.

Вона була створена Іраном на початку 1980-х років для протистояння Ізраїлю. Тоді ізраїльські війська окупували південний Ліван в ході громадянської війни в країні.

"Хезболла" визнана терористичною організацією урядами Ізраїлю, США, Канади та Бахрейну. Європейський Союз, Велика Британія, Австралія та Нідерланди визнають терористичною Зовнішню Організацію Безпеки "Хезболли". З погляду деяких країн мусульманського світу вважалась групою опору окупантам, проте Ліга арабських держав визнала "Хезболлу" терористичною організацією в березні 2016 року.

Лідер і чисельність "Хезболли"

З 1992 року "Хезболлу" очолює шиїтський священнослужитель Шейх Хасан Насралла. Він має тісні зв’язки з Іраном та його верховним лідером аятолою Алі Хаменеї.

Шейх Хасан Насралла

Збройне крило організації здійснювало смертельні напади на ізраїльські та американські сили в Лівані. Після виходу Ізраїлю з Лівану у 2000 році "Хезболла" утримує тисячі бойовиків і величезний ракетний арсенал на півдні країни.

"Хезболла" фінансується та озброюється Іраном. Вона є однією з найбільш озброєних недержавних військових сил у світі. Шейх Хасан Насралла стверджував, що вона має 100 тисяч бійців, проте незалежні оцінки варіюються від 20 до 50 тисяч.

Бойовики "Хезболли"

Загроза нової війни з Ізраїлем

У 2006 році між "Хезболлою" та Ізраїлем спалахнула повномасштабна війна після рейду першої через кордон. Ізраїльські війська у відповідь вторглися на південь Лівану, однак не розгромили її.

8 жовтня 2023 року, через день після атаки ХАМАС на Ізраїль, "Хезболла" обстріляла ізраїльські позиції на знак солідарності з палестинцями. У відповідь ізраїльська армія завдала ударів з повітря, танків і артилерії по позиціях "Хезболли" в Лівані.

Після цього атаки з боку "Хезболли" неоднократно повторювались. Як повідомляли ЗМІ, Ізраїль планує розпочати військову операцію проти ліванського угруповання. Таким чином ситуація на Близькому Сході може вийти на новий виток загострення.

Нагадаємо, у ніч проти 25 серпня угруповання заявило про початок атаки на Ізраїль. Такі дії в там назвали відповіддю на вбивство командувача Фуада Шукра, найвищого військового командира "Хезболли".