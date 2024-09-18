Хто стояв за "пейджерною" атакою на "Хезболлу": у ЗМІ озвучили мету операції

Операція мала підірвати репутацію радикального руху

За "пейджерною" атакою на членів "Хезболли" у Лівані міг стояти Ізраїль. При цьому США про цю операцію інформації не мали.

Про це повідомляє Axios із посиланням на свої джерела. Зазначається, що згідно з останніми даними від вибухів загинули щонайменше 11 людей і ще близько чотирьох тисяч поранено. Серед постраждалих багато членів "Хезболли", зокрема представників її військового крила.

Представник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу повідомив, що Вашингтон не причетний до цієї операції і не став підтверджувати роль Ізраїлю у цьому.

"Хезболла" вже звинуватила в атаці Ізраїль і пообіцяла вжити заходів у відповідь. Тим часом ізраїльські чиновники зазначили, що усвідомлюють можливість ескалації та повідомили, що армія перебуває у стані повної бойової готовності.

Офіційно Ізраїль відповідальності на себе не брав, проте джерела видання повідомляють, що він хоче вивести боротьбу з "Хезболлою" на новий рівень, але не допустити ескалації до рівня повномасштабної війни.

"Ізраїльська операція була спрямована на підрив довіри до "Хезболли" та створення в лавах бойовиків відчуття, що вона повністю пронизана ізраїльськими спецслужбами", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’явилися повідомлення, що в пейджери ізраїльськими фахівцями було закладено близько 20 грамів вибухівки, а в дію її призвело різке підвищення температури батареї.