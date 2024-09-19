"Пейджерная атака" на Хезболлу: выросло количество погибших и появился венгерский след, новые подробности

"Хезболла" уже признала гибель 32 боевиков

Число погибших в результате "пейджерной атаки" на членов радикального движения "Хезболла" в Ливане увеличивается. Так, уже известно о 20 погибших и 450 пострадавших. К тому же, появились новые подробности атаки.

Как отмечает CNN со ссылкой на источники, Израиль сообщал США о намерении провести операцию в Ливане, однако никаких подробностей не называл.

Источник подчеркнул, что операцию обсуждали во время телефонного разговора между министром обороны США Ллойдом Остином и его израильским коллегой Йоавом Галантом. А сама операция состоялась в день, когда государственный секретарь США Энтони Блинкен летел из Вашингтона в Каир.

Издание обращает внимание, что "пейджерная атака" не первый случай, когда Израиль предпринимает "провокационные действия" примерно в то же время, когда Блинкен находится с визитом на Ближнем Востоке.

Как пишет израильский военный обозреватель Игаль Левин, "Хезболла" уже признала гибель 32 боевиков во время атаки в Ливане. Но до сих пор продолжают поступать новые некрологи, поэтому этот список значительно увеличится.

В то же время Time пишет, что Израиль сообщил США об операции уже после ее завершения. Но официально первая сторона не комментировала последние события.

К тому же компания Gold Apollo, якобы изготовлявшая пейджеры для "Хезболла", сообщила, что не делала этого. Добавив, что разрешила использовать лицензию на свой бренд на модели пейджера AR-924 компании BAC Consulting в Будапеште в Венгрии.

"Использование смартфонов представляет больший риск перехвата данных, в отличие от более простой технологии пейджеров. У пейджеров нет встроенных систем GPS, микрофонов или камер, поэтому их сложнее сломать", – говорит Николас Риз, преподаватель Центра глобальных вопросов Нью-Йоркского университета.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что разведчики раскрыли детали "пейджерной атаки" на Хезболлу. По их словам, "окно возможностей" было коротким.