Брала мільйонні хабарі та мала на роботі 58 коханців: у Китаї засудили топчиновницю (фото)

Вона також має сплатити великий штраф

У Китаї за ґрати відправили топчиновницю. Її звинувачували в корупції та сексуальних стосунках з 58 підлеглими.

52-річна Чжун Ян раніше обіймала посаду губернатора і заступника секретаря партії в префектурі Цяньнань провінції Гуйчжоу, пише South China Morning Post. Її засудили до 13 років ув’язнення та штрафу в один мільйон юанів (140 000 доларів США) за неправомірну поведінку, включаючи сексуальні стосунки з 58 підлеглими та отримання майже 60 мільйонів юанів (8,5 мільйонів доларів США) у вигляді хабаря.

Вона виросла в скромній родині, вивчала історію в університеті та вступила до Комуністичної партії Китаю у 22 роки, згодом піднявшись до рангу депутата Всекитайських зборів народних представників. Чжун Ян була відома своєю зовнішністю, під час її перебування на посаді її часто називали "красивим губернатором". Вона ніколи не була одружена та не мала дітей.

Чжун здобула визнання завдяки заснуванню фруктово-сільськогосподарської асоціації, спрямованої на допомогу фермерам, і витратила власні кошти на підтримку людей похилого віку, які потребували допомоги. Проте, як з'ясувалося згодом, вона брала хабарі та використовувала своє становище, щоб забезпечити отримання привілейованими компаніями вигідних контрактів під приводом державних інвестицій.

Чжун Ян

Чжун схвалила забудову 170 000 квадратних метрів землі у високотехнологічній промисловій зоні для бізнесмена, з яким мала тісні стосунки. Цей бізнесмен згодом переоформив землю під будівництво нерухомості, від чого вона нібито отримала значний прибуток.

Разом із гонитвою за владу та багатство, Чжун зав’язувала численні романи з підлеглими чоловіками, використовуючи такі виправдання, як "понаднормова робота" та "відрядження", щоб провести час зі своїми коханцями. Деякі чоловіки вирішили стати її коханцями через переваги, які вона пропонувала, а інші неохоче брали у цьому участь через страх перед її авторитетом. Кажуть, що у Чжун було 58 коханців, і її часто бачили в приватних нічних клубах з презервативами в сумочці.

На додаток до 13 років тюремного терміну та штрафу в один мільйон юанів її було звільнено з посади в Національних зборах народних представників. 1 вересня Чжун виключили з Комуністичної партії та усунули з державної посади, що стало одним із найсуворіших політичних покарань для чиновників у Китаї.

Нагадаємо, лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав до створення "сприятливих умов" для політичного врегулювання війни в Україні. І це тоді, коли наприкінці серпня стало відомо, що США та Китай не змогли погодити конкретний план щодо переговорів з питання завершення війни в Україні.