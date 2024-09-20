Брала миллионные взятки и имела на работе 58 любовников: в Китае осудили топ-чиновницу (фото)

Она также должна заплатить большой штраф

В Китае за решетку отправили топ-чиновницу. Ее обвиняли в коррупции и сексуальных отношениях с 58 подчиненными.

52-летняя Чжун Ян ранее занимала должность губернатора и заместителя секретаря партии в префектуре Цяньнань провинции Гуйчжоу, пишет South China Morning Post. Ее приговорили к 13 годам тюрьмы и штрафу в один миллион юаней (140 000 долларов США) за неправомерное поведение, включая сексуальные отношения с 58 подчиненными и получение почти 60 миллионов юаней (8,5 миллиона долларов США) в виде взятки.

Она выросла в скромной семье, изучала историю в университете и вступила в Коммунистическую партию Китая в 22 года, впоследствии поднявшись в ранг депутата Всекитайского собрания народных представителей. Чжун Ян была известна своей внешностью, во время ее пребывания в должности ее часто называли "красивым губернатором". Она никогда не была замужем и не имела детей.

Чжун получила признание благодаря учреждению фруктово-сельскохозяйственной ассоциации, направленной на помощь фермерам, и потратила собственные средства на поддержку пожилых людей, нуждавшихся в помощи. Однако, как выяснилось впоследствии, она брала взятки и использовала свое положение для обеспечения получения привилегированными компаниями выгодных контрактов под предлогом государственных инвестиций.

Чжун Ян

Чжун одобрила застройку 170 тысяч квадратных метров земли в высокотехнологичной промышленной зоне для бизнесмена, с которым имела тесные отношения. Этот бизнесмен впоследствии переоформил землю под строительство недвижимости, за что она якобы получила значительную прибыль.

Вместе с погоней за власть и богатством, Чжун завязывала многочисленные романы с подчиненными мужчинами, используя такие оправдания, как "сверхнормовая работа" и "командировка", чтобы провести время со своими любовниками. Некоторые мужчины решили стать ее любовниками из-за преимуществ, которые она предлагала, а другие неохотно принимали в этом участие из страха перед ее авторитетом. Говорят, что у Чжун было 58 любовников и ее часто видели в частных ночных клубах с презервативами в сумочке.

В дополнение к 13 годам тюремного срока и штрафу в один миллион юаней она была уволена с должности в Национальном собрании народных представителей. 1 сентября Чжун исключили из Коммунистической партии и отстранили от государственной должности, что стало одним из самых строгих политических наказаний для чиновников в Китае.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин призвал к созданию "благоприятных условий" для политического урегулирования войны в Украине. И это тогда, когда в конце августа стало известно, что США и Китай не смогли согласовать конкретный план переговоров по завершению войны в Украине.