Невдалі випробування: у Китаї пролунав потужний вибух після падіння орбітальної ракети (ефектні відео)

Місце падіння знаходиться неподалік від житлового кварталу

Нещодавно у Китаї залишки ракети впали поблизу села, а тепер стало відомо про новий інцидент. Під час випробувань 30 червня впала та вибухнула орбітальна ракета-носій Tianlong-3.

Ракета вибухнула у китайській провінції Хенань. Відео з запуску ракети поширились у китайських соціальних мережах.

На відеороликах видно як уверх летить орбітальна ракета-носій Tianlong-3. В якийсь момент вона зупиняється і повертається на Землю. При падінні відбувається потужний вибух, розпочинається сильна пожежа. За попередніми даними, обійшлось без постраждалих.

Як пише Space news, під час статичного розпалу дев'яти двигунів першого ступеня, який мав бути здійснений на землі, двоступенева ракета злетіла в небо. Проте за кілька десятків секунд двигуни заглохли. Ракета впала і вибухнула поруч з житловим кварталом.

Невдалі випробування провела компанія Space Pioneer. Нещодавно вона залучила 207 мільйонів доларів додаткового фінансування. Ця китайська компанія конкурує з SpaceX Ілона Маска. Зазначимо, що ракета Tianlong-3 є аналогом американської ракети Falcon 9.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що компанія Ілона Маска SpaceX знищить МКС. Стало відомо, коли саме це станеться.