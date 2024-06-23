"Успішний запуск": у Китаї залишки ракети впала на село (фото, відео)

Люди в паніці бігли до укриття

У Китаї в рамках китайсько-французької місії SVOM запустили космічну ракету Long March 2C у суботу, 22 червня. Запуск назвали успішним, але згодом у мережу потрапило відео падіння ракетного прискорювача поблизу житлових будинків одного з сіл.

Це явище налякало людей, вони бігли до укриття. Про інцидент повідомляє Space News.

У Китаї залишки ракети впали на село

Космічну ракету Long March 2C з рентгенівським телескопом запустили з Центру запуску супутників Січан. Це сталось у суботу о 3:00 по східному часу. Китайська аерокосмічна науково-технічна корпорація (CASC) повідомила, що запуск ракети успішний.

Проте вже за декілька годин в інтернеті з’явились відео падіння ракетного прискорювача. Ймовірно, він впав поблизу будинків в округу Гідінг префектури Цяньдоннань у провінції Гуйчжоу.

Люди були налякані. Вони намагались заховатись в укритті. Про постраждалих чи померлих не повідомляється.

Джерело зазначає, що у складі бустера космічної ракети є токсичні речовини. Зокрема йдеться про суміш тетраоксиду азоту та несиметричного диметилгідразину. Контакт з ними є вкрай шкідливим для здоров’я людей.

Залишки ракети впали недалеко від будинків

Для довідки: місія SVOM є результатом співпраці між Китайським національним космічним управлінням (CNSA) і Французьким національним центром просторових досліджень (CNES). У рамках цієї програми вивчають спалахи гамма-випромінювання.

Китай збирається у 2024 році запустити 100 ракет. Станом на 23 червня, вже відомо про 29 запусків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Китай накрили потужні зливи. Сильні опади призвели до повеней, затоплень міст зсувів ґрунтів. Відомо про понад десяток жертв.