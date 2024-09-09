"Потрібно створити умови": у Китаї закликали "врегулювати" війну в Україні

Водночас Сі Цзіньпін продовжує посилювати зв'язки з РФ

Лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав до створення "сприятливих умов" для політичного врегулювання війни в Україні. І це тоді, коли наприкінці серпня стало відомо, що США та Китай не змогли погодити конкретний план щодо переговорів з питання завершення війни в Україні.

Свою заяву Сі Цзіньпін зробив під час зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре у Пекіні, передає видання "Reuters".

"Я сподіваюся, що всі сторони спільно створять "сприятливі" умови для політичного вирішення (війни — прим.ред.) шляхом діалогу", — заявив лідер Китаю.

За словами голови КНР, Китай продовжить працювати над політичним врегулюванням війни в Україні. При цьому він не зазначив подальші шляхи Китаю щодо сприяння завершення війни в Україні.

Водночас у понеділок, 9 вересня, стало відомо про те, що Китай та Росія проведуть спільні військові навчання під назвою "Північне об’єднання 2024". У навчаннях братимуть участь військово-морський флот та авіація. Маневри відбуватимуться в Охотському та Японському морях та в повітряному просторі над ними.

Мета навчань, за заявою міністерства – "зміцнити стратегічну співпрацю та посилити готовність спільно протидіяти загрозам безпеці".

Також варто нагадати, що цього літа російські військові кораблі вже брали участь у спільних з Китаєм навчаннях "Морська взаємодія – 2024", які пройшли в липні біля південного узбережжя Китаю.

Посилення союзу Китаю та Росії

Останнім часом Китай та Росія зміцнюють свої зв'язки, називаючи їх "безмежною дружбою". Водночас обидві країни перебувають у напружених відносинах з НАТО.

У липні 2024 року лідери НАТО опублікували декларацію, в якій заявили, що Китай став "вирішальним помічником" вторгнення Росії в Україну. У відповідь Пекін застеріг альянс від "провокування конфронтації". Хоча Китай стверджує, що він не є стороною конфлікту в Україні, західні лідери критикують його за політичну та економічну підтримку Москви, зокрема, через торгівлю товарами подвійного призначення.

Таким чином спостерігається посилення союзу двох авторитарних держав — Китаю та Росії, що викликає занепокоєння серед країн Заходу та НАТО.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Росія та Китай створюють Монгольську імперію 2.0. Таку думку висловив економіст та аналітик Олексій Кущ.