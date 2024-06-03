"Не розпалювали вогонь": у Китаї відповіли на жорсткі звинувачення Зеленського

Китай надає великого значення своїм відносинам з Україною

У Китаї відреагували на жорстку критику Володимира Зеленського, який звинуватив Пекін у зриві саміту миру у Швейцарії. Там запевнили, що Китай ніколи не розпалював вогонь.

Про це пише Reuters, цитуючи представника міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін. У Піднебесній наполягають, що всі зусилля мають бути визнані на підтримку мирних заходів навколо війни в Україні.

"Китай ніколи не розпалював вогонь і не підпалював полум’я", — сказала Мао Нін.

Вона додала, що Китай надає великого значення своїм відносинам з Україною та залишається її найбільшим торговим партнером.

"Позиція Китаю щодо мирної конференції дуже відкрита і прозора. Ми віримо, що зможемо досягти розуміння та підтримки всіх сторін", — зазначили в КНР.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський в інтерв’ю журналістам сказав, що відмову Китаю взяти участь у саміті миру Україна сприйняла без позитиву. Щодо альтернативних самітів глава держави заявив, що Україна має сама пропонувати мирні ініціативи як жертва війни. Не підтримувати саміт миру, на думку Зеленського, це нормально. Однак зривати його означає підтримку війни.

"Мені здається, зривати саміт миру, робити кроки на те, щоб послаблення було рівня присутності лідерів, робити все, щоб деякі лідери не доїхали до саміту миру, тиснути на них — це вже точно не наближає мир, і це не тільки підтримка Росії, це фактично підтримка війни", — сказав президент.

Раніше ми писали про те, що стали відомі три теми, які Путін обговорював із Сі Цзіньпіном під час візиту до КНР.