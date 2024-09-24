Росія знову втручається у вибори в США: знайшли новий спосіб та союзника

Є докази того, що Росія змінювала промови Камалли Гарріс

Росія не припиняє спроб втрутитися у виборчий процес Сполучених Штатів Америки. Кремль прагне вплинути на результати голосування задля власної вигоди. Для досягнення цієї мети російські спецслужби вдаються до нечесних методів маніпуляцій.

Цього разу вони залучили сучасні технології, зокрема штучний інтелект, для посилення свого впливу на американських виборців. Про це повідомляє видання Аbcnews.

Використання ШІ для маніпуляцій у виборах: як це працює

Представники розвідувального співтовариства США повідомили про нові методи втручання Росії та Ірану у виборчий процес. За їхніми даними, ці країни активно використовують технології штучного інтелекту для створення та поширення дезінформації.

"Іноземні суб'єкти застосовують ШІ для швидшої та переконливішої адаптації синтетичного контенту", — заявив представник Офісу директора національної розвідки США. Він додав, що розвідувальне співтовариство розглядає штучний інтелект як "шкідливий засіб впливу та прискорювач, хоча поки що не революційний інструмент".

Розвідка США має докази того, що Росія маніпулювала промовами віцепрезидентки Камали Гарріс. За словами офіційних осіб, РФ "створила найбільше контенту зі штучним інтелектом, пов'язаного з виборами, і зробила це у всіх чотирьох форматах: текст, зображення, аудіо та відео".

Російський контент, створений за допомогою ШІ, націлений на розпалювання суперечок навколо гострих суспільних проблем, щоб ще більше розділити американців. Зокрема, Росія змінювала відеозаписи виступів віцепрезидентки, намагаючись представити її у негативному світлі порівняно з опонентом.

Представник ODNI зазначив, що Росія є "набагато досвідченішим гравцем у сфері впливу загалом". Вони краще розуміють особливості виборчого процесу в США та знають, на які штати потрібно орієнтуватися.

Іран також долучився до використання штучного інтелекту для впливу на вибори. Країна застосовує ШІ для написання фейкових повідомлень у соціальних мережах та новинних статей. Мета Ірану — дискредитувати кандидатуру колишнього президента Дональда Трампа.

Крім того, Іран використовує штучний інтелект для подолання мовних бар'єрів. Це дозволяє їм створювати контент на різних мовах та поширювати дезінформацію серед різних груп населення США. Особливу увагу Іран приділяє темі імміграції, вважаючи її такою, що викликає найбільші розбіжності в американському суспільстві.

Китай також не стоїть осторонь. За даними розвідки США, КНР використовує штучний інтелект для створення фейкових ведучих новин та контенту в соціальних мережах з прокитайською пропагандою.

У США наголошують, що штучний інтелект поки що не здатний створювати повністю правдоподібний контент. Однак він є потужним "прискорювачем" для операцій впливу. Особливу увагу спецслужби приділяють періоду після дня виборів, коли результати можуть бути не відомі одразу.

Представник ODNI підкреслив: "Різні суб'єкти впливу мають досить стійкі операції, спрямовані на розпалювання розколу та підрив демократії в США". Під час праймеріз Демократичної партії вже було зафіксовано випадок використання автоматичного дзвінка, згенерованого штучним інтелектом, для поширення дезінформації про голосування. Цей інцидент призвів до кримінального звинувачення та штрафу від Федеральної комісії зв'язку США.

Розвідка США вважає, що застосування подібної тактики іноземним супротивником стане "найбільшою проблемою" для співробітників спецслужб під час виборчого процесу.

Раніше "Телеграф" також розповідав, чому США нічого не зроблять Ірану за постачання росіянам балістичних ракет. Реакція буде дуже млявою, і на це є причина.