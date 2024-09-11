Коли у США стартують вибори президента і як відбуваються: пояснюємо простими словами

Виборам зазвичай передують дебати

Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. Вони стануть 60-ми в історії країни. Після виходу з перегонів чинного глави держави Джозефа Байдена за президентське крісло боротимуться віце-президент США Камала Гарріс та експрезидент Дональд Трамп.

Однак вибори в Америці кардинально відрізняються від наших. "Телеграф" вирішив розповісти читачам, як вони проходитимуть.

Президента США не обирають безпосередньо американські громадяни. Колегія виборців вирішує, хто сидітиме у президентському кріслі. Вона складається з 538 представників від 50 штатів та столиці Вашингтона. Підрахунок їхніх голосів затверджується на спільній сесії Конгресу.

Так, 5 листопада виборці оберуть колегії виборців. Ті своєю чергою у грудні 2024 обиратимуть президента та віцепрезидент США. Виборці від кожного штату зазвичай голосують за кандидата-переможця у цьому штаті.

Окрім цього жителі США обиратимуть представників палат Конгресу. Переможця цих виборів буде інавгуровано 20 січня 2025 року і стане 47-м президентом США.

Президентські вибори відбудуться одночасно з виборами до Сенату, Палати представників, губернаторства та законодавчих зборів штату.

Президентом США може стати лише громадянин країни за народженням не молодше 35 років і прожити на території країни не менше 14 років.

Основними кандидатами, як відомо, будуть представники двох великих партій: Демократична та Республіканська партія США. За традицією кандидати висуваються під час партійних праймеріз.

Після остаточного вибору кандидатів на пост глави США відбувається серія дебатів.

Нагадаємо, що перші дебати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс відбулися 10 вересня. Вони продовжувалися протягом 90 хвилин на телеканалі ABC News. За результатами попереднього соцопитування, Гарріс перемогла на дебатах. Так вважають 63% респондентів. 37%, що залишилися, віддали перемогу Трампу.

За даними The Washington Post, другі дебати відбудуться у жовтні.

Раніше "Телеграф" також писав, що боротьба за крісло президента США продовжується. Незважаючи на реальну перевагу, Гарріс має деякі слабкі місця.