Гарріс знайшла слабке місце Трампа: до чого тут аборти

Тема загальнонаціональної легалізації абортів дуже популярна у США

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс розпочала новий етап передвиборчої кампанії. Вона має намір заручитись підтримкою виборців, які підтримують запровадження загальнонаціонального права на проведення абортів.

Кампанія "Репродуктивна свобода" проводиться у форматі автобусного турне з мітингами у семи штатах, які традиційно вагаються у своїх виборчих симпатіях. Про це пише Reuters.

Демократична партія вважає, що тема абортів – це популярне питання, в якому Гарріс може отримати перевагу над своїм опонентом.

Дональд Трамп під час своєї каденції призначив трьох суддів Верховного суду, які допомогли скасувати рішення у справі від 1973 року, яке легалізувало аборти по всій країні. При цьому сам Трамп каже, що не виступає проти абортів, але вважає, що кожен штат має вирішувати це питання самостійно.

Опитування показують, що захист або розширення права на аборти має підтримку більшості виборців у США, крім того, його підтримують навіть 34% прихильників республіканців.

Гарріс обіцяла повернути рішення про загальнонаціональну легалізацію абортів у силу, проте видання каже, що це малоймовірно. Для цього їй доведеться мати підтримку більшості демократів в обох палатах Конгресу, чого буде проблематично.

Як повідомлялося раніше, конгресмен демократ Джим Коста раніше розповів в інтерв’ю "Телеграфу" про те, що змінять вибори в США і як Гарріс ставиться до України, якщо їй вдасться перемогти на виборах.