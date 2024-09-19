Москву не потрібно недооцінювати: у США не вірять у програш РФ на полі бою - ЗМІ

Військова міць РФ ще далеко не виснажена

Масштабні стратегічні навчання "Океан-2024", які провела Росія в Тихому і Північному Льодовитому океанах, Середземному, Каспійському і Балтійському морях, продемонстрували їхні величезні ресурси. На тлі цього на Заході піднялася хвиля песимістичних настроїв.

Загалом у США та в деякій частині Європи перестали вірити в те, що РФ програє на полі бою або ж її економіку знищать санкції. Про це пише видання Washington Post.

Москва заявила, що в навчаннях "Океан-2024" було задіяно понад 400 бойових кораблів, підводних човнів та суден, понад 120 літаків та гелікоптерів, близько 7000 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, а також понад 90 000 чоловік особового складу.

Журналісти Washington Post відзначають, що навіть якщо ці цифри і були завищені російською стороною, то це все одно "стало нагадуванням про те, що у Москви, як і раніше, достатньо можливостей для демонстрації своєї сили по всьому світу".

Журналісти зазначають, що керівництву Америки не можна недооцінювати рішучість Кремля кинути виклик глобальному порядку під керівництвом США.

"Початок повномасштабної війни Путіна в Україні показав, що сухопутними військами Росії некомпетентно керують… Глухий кут, який пішов за цим, і триває вже третій рік, став для Москви стратегічною катастрофою… Однак Москва все ж може пережити Вашингтон і його союзників за рахунок величезної маси російських сил і ресурсів, а також утримуючи Захід у постійній напрузі погрозами ескалації", — ідеться в публікації.

Також автор згадує про те, що громадська підтримка України ослабла в США і деяких частинах Європи.

"Там надії на те, що Росію можна перемогти на полі бою або що її економіка завалиться під тягарем санкцій, очолюваних США, ослабли. Захід мав рацію, допомагаючи Києву зберегти свою незалежність. Тепер йому потрібно сформулювати потужну довгострокову стратегію, яка стримає майбутню російську агресію в Україні та в інших місцях — без мрійливих припущень про те, що Москва — це вже повністю виснажена сила", — підкреслюється в статті Washington Post.

Нагадаємо, Європейський Союз днями отримав докази того, що Іран постачає Росії балістичні ракети для війни проти України. Ця інформація підтверджує попередні заяви США про співпрацю між Тегераном та Москвою.

Наслідки такого партнерства виходять за межі дипломатичних відносин, а за цими постачаннями стоять реальні атаки на українські міста та обмін військовими технологіями між двома країнами.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що чотири країни закликають ЄС побудувати лінію оборони вздовж кордонів із Білоруссю та Росією. Тим самим країни хочуть захистити себе від можливої загрози з боку РФ.