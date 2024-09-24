Россия снова вмешивается в выборы в США: нашли новый способ и союзника

Есть доказательства того, что Россия меняла речи Камаллы Гаррис

Россия не прекращает попыток вмешаться в избирательный процесс Соединенных Штатов Америки. Кремль стремится повлиять на результаты голосования ради собственной выгоды. Для достижения этой цели российские спецслужбы прибегают к нечестным методам манипуляций.

В этот раз они привлекли современные технологии, в том числе искусственный интеллект, для усиления своего влияния на американских избирателей. Об этом сообщает издание Abnews.

Использование ИИ для манипуляций в выборах: как это работает

Представители разведывательного сообщества США сообщили о новых методах вмешательства России и Ирана в избирательный процесс. По их данным, эти страны активно используют технологии искусственного интеллекта для создания и распространения дезинформации.

"Иностранные субъекты применяют ИИ для более быстрой и более убедительной адаптации синтетического контента", — заявил представитель Офиса директора национальной разведки США. Он добавил, что разведывательное сообщество рассматривает искусственный интеллект как "вредное средство воздействия и ускоритель, хотя пока не революционный инструмент".

Разведка США имеет доказательства того, что Россия манипулировала высказываниями вице-президента Камалы Гаррис. По словам официальных лиц, РФ "создала больше всего контента с искусственным интеллектом, связанным с выборами, и сделала это во всех четырех форматах: текст, изображение, аудио и видео".

Российский контент, созданный с помощью ИИ, нацелен на разжигание споров вокруг острых общественных проблем, чтобы еще больше разделить американцев. В частности, Россия меняла видеозаписи выступлений вице-президента, пытаясь представить ее в негативном свете по сравнению с оппонентом.

Представитель ODNI отметил, что Россия является "намного более опытным игроком в сфере влияния в целом". Они лучше понимают особенности избирательного процесса в США и знают, на какие штаты следует ориентироваться.

Иран также принял участие в использовании искусственного интеллекта для влияния на выборы. Страна применяет ИИ для написания фейковых сообщений в социальных сетях и новостных статей. Цель Ирана – дискредитировать кандидатуру бывшего президента Дональда Трампа.

Кроме того, Иран использует искусственный интеллект для преодоления языковых барьеров. Это позволяет им создавать контент на разных языках и распространять дезинформацию среди разных групп населения США. Особое внимание Иран уделяет теме иммиграции, считая ее вызывающей наибольшие разногласия в американском обществе.

Китай также не стоит в стороне. По данным разведки США, КНР использует искусственный интеллект для создания фейковых ведущих новостей и контента в социальных сетях с китайской пропагандой.

В США отмечают, что искусственный интеллект пока не способен создавать полностью правдоподобный контент. Однако он является мощным ускорителем для операций воздействия. Особое внимание спецслужбы уделяют периоду после дня выборов, когда результаты могут быть неизвестны сразу.

Представитель ODNI подчеркнул: "Разные субъекты влияния имеют достаточно устойчивые операции, направленные на разжигание раскола и подрыв демократии в США". Во время праймериз Демократической партии уже был зафиксирован случай использования автоматического звонка, сгенерированного искусственным интеллектом, для распространения дезинформации о голосовании. Этот инцидент привел к уголовному обвинению и штрафу от Федеральной комиссии связи США.

Разведка США считает, что применение подобной тактики иностранным противником станет "наибольшей проблемой" для сотрудников спецслужб в ходе избирательного процесса.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, почему США ничего не сделают Ирану за поставку россиянам баллистических ракет. Реакция будет очень вялой, и на это есть причина.