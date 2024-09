Байден боїться зіпсувати відносини? Чому США не дають Україні бити ракетами вглиб РФ

Вирішення важливого питання поставили "на паузу"

Президент США Джо Байден зустрівся в Білому домі з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером і обговорив з ним можливість надання Україні дозволу на використання далекобійних ракет для ударів у глиб території РФ. Останнім часом це питання активно обговорюється у міжнародних політичних колах.

За результатами переговорів, представники США сухо резюмували, що "політика Америки щодо обмеження використання Україною західних систем великої дальності не змінилася". Про це повідомляє видання The Economist. За версією журналістів, це пов’язано з тим, що Байден побоюється ескалації конфлікту і не хоче ризикувати можливим майбутнім "перезавантаженням" відносин із Москвою.

Американське керівництво не поспішає давати дозвіл Україні на використання далекобійної зброї для ударів у глиб території РФ. На думку авторів видання, це пов’язано з тим, що Байден не хоче змінювати підхід у цьому питанні "майже напевно через страх перед ескалацією конфлікту".

Крім цього, адміністрація Байдена не хоче "ставити під загрозу можливе майбутнє "перезавантаження" відносин із Москвою". Саме тому керівництво Америки постійно змінює причину відмови у дозволі використовувати далекобійну зброю для ударів територією РФ.

Офіційні особи також стверджують, що дозвіл Україні використовувати ATACMS проти цілей у Росії не змінить стратегічну картину, оскільки в радіусі їх дії недостатньо цілей. Однак ця заява заперечується аналітичним центром Institute for the Study of War.

"Він (аналітичний центр Institute for the Study of War — ред.) визначив не менше 230 цілей, таких як станції зв’язку, логістичні центри та склади боєприпасів, які Росії було б важко перемістити, але які нині перебувають поза досяжністю українських ракет" , — зазначають журналісти "The Economist".

Очікується, що остаточне рішення щодо дозволу Україні на використання далекобійних ракет для ударів углиб території РФ буде ухвалено після того, як президент України Володимир Зеленський представить Байдену свій "план перемоги". Очікується, що це відбудеться орієнтовно о 20 числах вересня.

