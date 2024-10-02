Саудівська Аравія обіцяє обвал цін на нафту: яка є умова

Ключові члени альянсу, до якого входять Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та їхні союзники, хочуть обговорити під час онлайн-зустрічі можливість пом’якшення обмежень на виробництво у грудні

Міністр енергетики Саудівської Аравії попередив, що ціни на нафту можуть впасти до 50 доларів за барель. Це може статися, якщо країни-члени ОПЕК+ (Організація країн — експортерів нафти), які порушують домовленості, не дотримуватимуться узгоджених обмежень на виробництво.

Про це пише The Wall Streer Journal, посилаючись на слова представників ОПЕК. Інші виробники вважають такі слова завуальованою загрозою від Саудівської Аравії: королівство готове розпочати цінову війну, щоб зберегти свою частку ринку, якщо інші країни не дотримуватимуться домовленостей.

Водночас, ключові члени альянсу, до якого входять Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та їхні союзники, хочуть обговорити в ході онлайн-зустрічі можливість пом’якшення обмежень на виробництво в грудні.

Після ракетної атаки Ірану у бік Ізраїлю 1 жовтня ціни на нафту підскочили після кількох тижнів постійного зниження. Ціна нафти марки Brent, міжнародний стандарт, зросла на 5%. Однак потім вона все ж стабілізувалася на 2,4% вище — трохи нижче за $70 за барель.

Захід має побоювання, що ширший конфлікт може перекрити експорт нафти з Перської затоки, що проходить через Ормузьку протоку, що межує з Іраном, і це підштовхне ціни вгору.

При цьому геополітична напруженість триває вже протягом кількох місяців без істотного впливу на ціни на нафту. Це засмучує саудівських чиновників. Частково це пов’язано з тим, що інші члени картелю не дотримувалися планів щодо обмеження виробництва більшу частину цього року.

Під час телефонної конференції, що відбулася минулого тижня, міністр енергетики Саудівської Аравії, принц Абдельазіз бін Салман, попередив виробників, що ціни можуть впасти до 50 доларів за барель.

Делегати ОПЕК у ході дзвінка особливо відзначили Ірак, який у серпні поточного року перевищив квоти на 400 тисяч барелів на день. Також згадали Казахстан, який планує збільшити виробництво завдяки відновленню роботи нафтового родовища Тенгіз із видобутком 720 тисяч барелів на день.

Саудівське послання було таким: "Немає сенсу збільшувати обсяги виробництва, якщо для них немає місця на ринку", — сказав один із делегатів. "Декому варто мовчати і дотримуватися своїх зобов’язань перед ОПЕК+".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Саудівська Аравія змінює свою нафтову стратегію. Тому вона ухвалює рішення про збільшення видобутку нафти. Однак це може вплинути на формування ціни та економіку Росії.