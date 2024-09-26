"Час зменшити кількість бабла у Путіна": Саудівська Аравія "вривається" на ринок нафти

Починається боротьба за долю ринка

Рішення Саудівської Аравії про збільшення видобутку нафти може негативно вплинути на формування ціни та економіку Росії. Саудівський уряд більше не хоче поступатися часткою ринку іншим виробникам.

Як пише фінансовий експерт Сергій Фурса, спираючись на статтю Financial Times, тільки ця новина знизила вартість нафти на ринку на 2%.

Зазначається, що Саудівська Аравія змінює свою нафтову стратегію. Останнім часом країна боролась за ціну на ринку на рівні 100 доларів за барель, яка б мала збалансувати бюджет королівства, але марно. Тому вони збільшують видобуток, аби відвоювати свою частку ринку, навіть якщо це призведе до зниження цін.

"Це може різко підштовхнути ціну нафти, а значить і доходи росіян вниз. Тільки на цій новині вартість нафти просіла на 2%. І це при тому, що в Китаї на цьому тижні вирішили робити дуже багато стимулів для економіки, що мало штовхати ціни на нафту в гору", — пише Фурса.

За його словами, Саудівський уряд готовий ризикнути, аби знову стати на рівні з Китаєм та РФ на нафтовому ринку.

"Проблеми з економікою Китаю не дають сподіватись, що нафта буде дорогою. А фінансувати бюджет треба. І якщо ціна на товар не зростає, то можна просто продавати більше цього товару. І тепер вони починають боротьбу за долю ринка", — пояснює експерт.

Фурса додає, що останнім часом гроші за нафту, на якій Саудівська Аравія у минулому підняла економіку, текли не в їх кишеню і це королівству набридло. Наразі ринок чекають зміни і вже відчутні коливання в ціні.

"Саудівська Аравія ще не збільшила виробництва нафти. Але тепер майже невідворотно збільшить. Нагадуючи Володимиру Путіну і Китаю солодкі 80-ті. А слідом мають змінити свою стратегію і інші країни. Бо хто останній, той лох. Якщо цей процес розпочнеться, то далі вже його зупинити буде важко. І Саудівська Аравія вирішила його розпочати. Може тому, що не боїться цінової конкуренції, адже має дуже низьку собівартість", — пише експерт.

Зазначається, що барель Brent коштував $71,99, але у вересні корегування ціни було навіть нижче $70 – вперше з грудня 2021 року. При цьому Саудівський уряд намагався встановити вартість на рівні 100 доларів. За планами, країна має поступово – щомісяця на 83 000 барелів на добу – відновити свій видобуток на 1 млн барелів до грудня 2025 року.

"Араби вирішили, що для збільшення бабла у них, треба зменшити кількість цього бабла у Путіна. Нічого особистого, тільки бізнес", — додає Фурса.

Раніше "Телеграф" писав, що потік нафтодоларів закінчується, тому у Путіна змушені шукати інші гроші на війну.