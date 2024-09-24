Потік нафтодоларів закінчується: у Путіна змушені шукати інші гроші на війну

Це суттєво вплине на фінансування війни

Війна — це завжди колосальні гроші. Боєприпаси, логістика, оплата військовим — усе це вимагає величезних коштів. Особливо це відчутно, коли країна стикається з падінням доходів.

За прогнозами, Росія може зіштовхнутися зі зниженням надходжень до бюджету на 14% протягом трьох найближчих років. Їй доведеться шукати нові джерела фінансування, якщо вона захоче продовжувати війну в Україні, пише Bloomberg.

Росіянам буде важче збирати гроші на війну

Доходи Росії від нафти і газу можуть значно зменшитися протягом наступних трьох років. Причинами цього є падіння цін на енергоносії та зміни в оподаткуванні "Газпрому".

Проєкт трирічного бюджету Росії передбачає скорочення надходжень від нафтогазового сектору на 14% з 2024 по 2027 рік. Це суттєво вплине на фінансування війни в Україні та військові витрати Москви.

Наступного року російська нафтова і газова промисловість планує сплатити до державної скарбниці 10,94 трильйона рублів податків. Ця сума на 3,3% менша за прогноз на 2024 рік. Очікується подальше зниження річних надходжень. У 2027 році вони можуть становити 9,77 трильйона рублів.

Глобальні енергетичні ринки слабшають. Середня експортна ціна російської нафти наступного року може впасти нижче 70 доларів за барель. Прогнозується також зменшення середніх контрактних цін на експорт газу до 2027 року.

У довгостроковій перспективі нафта може стати ще дешевшою. Попит на неї зменшиться, а популярність відновлюваної енергетики зросте. Росія разом із Саудівською Аравією намагаються відновити баланс нафтових ринків через скорочення видобутку в межах ОПЕК+.

Додатковим чинником зменшення надходжень до російського бюджету стане зміна оподаткування "Газпрому". Після вторгнення в Україну компанія скоротила експорт газу до Європи. Це призвело до першого за багато років чистого збитку "Газпрому"/

Всупереч цьому уряд запровадив додатковий податок на видобуток газу. Від "Газпрому" очікували щомісячні надходження в розмірі 50 мільярдів рублів з 2023 по 2025 рік. Тепер планується пом'якшити податковий режим для компанії.

За підрахунками, це зменшить податкові надходження Росії від видобутку газу більш ніж на 30%. У 2025 році вони становитимуть трохи більше 1 трильйона рублів.

Податкові пільги можуть покращити фінансові результати "Газпрому". Якщо компанія відновить виплату дивідендів, це частково компенсує зниження доходів держави. Адже саме держава є найбільшим акціонером "Газпрому".

Раніше потік нафтодоларів допомагав Кремлю фінансувати війну проти України. Це відбувалося попри санкції західних країн, спрямовані на обмеження доходів Росії від експорту енергоносіїв. Росія намагалася обійти ці обмеження, створивши тіньовий флот танкерів для доставки нафти та газу новим клієнтам в Азії.

Зниження доходів від нафтогазового сектору створить додаткові виклики для російського бюджету. Особливо гостро це питання постане в контексті військових витрат, які постійно зростають. Кремлю доведеться шукати нові джерела фінансування або переглядати свої витрати для продовження війни в Україні.

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