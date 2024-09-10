Транзит нафти через Україну: як довго Росія зможе заробляти на Європі

Експерт наголошує, що жодної "зради" не відбулось

Угорська енергетична компанія MOL досягла домовленості щодо продовження транспортування російської нафти українським трубопроводом. Відтепер MOL самостійно закуповуватиме нафту на кордоні України з Білоруссю та відповідатиме за її доставку на територію Угорщини. Раніше цим займалася російська компанія "Лукойл", але санкції унеможливили її діяльність в Україні. Нова угода дозволяє MOL виступити посередником та обійти обмеження, що фактично зупинили експорт нафти до Угорщини та Словаччини.

"Телеграф" розпитав експерта з енергетики Геннадія Рябцева, що означає ця угода для України, і скільки часу ми ще будемо дозволяти росіянам заробляти на енергоносіях. Крім того, доктор наук, професор розповів, чи дійсно Україна піддалась тиску Орбана і не хоче остаточно псувати з ним стосунки.

"Контракт між Укртранснафтою і Транснєфтю залишається чинним без змін. Йдеться про транзит певних обсягів нафти через Україну", — пояснив фахівець.

За його словами, єдина зміна полягає в тому, що угорська компанія закуповуватиме сировину на українсько-білоруському кордоні. "Це не впливає на ситуацію. MOL убезпечила себе від можливого внесення Транснєфті до санкційного списку РНБО", — зазначив Рябцев.

Експерт наголосив, що Україна просто продовжує виконувати свої зобов'язання щодо транзиту згідно з частиною 2-ї 276-ї статті угоди про асоціацію з ЄС. "Ми не порушуємо жодних санкційних обмежень — ні власних, ні запроваджених Євросоюзом. Для трубопровідного постачання нафти зроблено виняток, який стосується заводів MOL в Угорщині та Словаччині", — підкреслив Рябцев.

На запитання про те, скільки ще ми будемо дозволяти росіянам заробляти на енергоносіях, експерт відповів: "До 2029-2030 року". Разом з тим, Україна також отримує "копієчку" від цього транзиту. Щодо розміру прибутків України, Рябцев зауважив, що все залежатиме від обсягів транспортованої нафти.

"Україна не постачає нафту, а лише транспортує її зі сходу на захід, заробляючи на цьому. Це не Україна підписала угоду, це MOL підписала угоду з російськими постачальниками", — підсумував експерт.

Раніше "Телеграф" писав, що постачання російської нафти "Лукойл" до Угорщини було припинено через нещодавнє посилення санкцій з боку України. В Угорщині різко розкритикували ці зміни.