Угорщина знайшла спосіб отримати російську нафту

Транзит нафти буде відновлено

Угорська енергетична компанія Mol Nyrt повідомила про досягнення угоди про продовження транзиту російської нафти українським трубопроводом. Тепер ця компанія буде відповідати за доставку нафти до території Угорщини.

Про це пише Bloomberg. Наголошується, що в попередній угоді за доставку нафти відповідала російська сторона, проте тепер ця відповідальність лягає на плечі Mol Nyrt.

"Нова угода забезпечує стійке рішення для транспортування сирої нафти трубопроводом "Дружба"", — сказав виконавчий віцепрезидент Mol Downstream Габріель Сабо.

Таким чином угорська компанія самостійно закуповуватиме російську нафту і транспортуватиме її українським нафтопроводом від кордону з Білоруссю.

До цього за доставку нафти до кордону України, а потім через Україну відповідала російська компанія "Лукойл". Проте через санкції її діяльність на території України стала неможливою і через це експорт нафти до Угорщини та Словаччини практично зупинився.

Нова угода дозволяє Mol виступити посередником і обійти санкційні обмеження.

Як повідомлялося раніше, вперше за два роки країни ЄС за один квартал імпортували більше газу з Росії, ніж із США. Москва використовувала три маршрути постачання.