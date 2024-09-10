"Нас це влаштовує": Шмигаль підтвердив транзит угорської нафти, що отримує Україна

Mol тепер по документах транзитує свій продукт через Україну

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив інформацію про те, що угорська енергетична компанія Mol Nyrt тепер займається транзитом російської нафти через трубопровід "Дружба" по території України. Тепер вона є власником продукту, що транзитується.

Про це він заявив під час своєї пресконференції. За його словами, українську сторону це влаштовує.

"Це не російська компанія. Угорська компанія Mol транзитує свій продукт через українську трубопровідну систему, тому Україна виконує свої зобов’язання за угодою про асоціацію з ЄС і для Угорщини і, можливо, Словаччини з Австрією", — сказав він.

Україна ж, зазначає Шмигаль, отримує від цієї угоди ринкову ціну.

"Український транзитер транзитує європейський продукт і отримує за це ринкову ціну від європейської країни. Якщо ви запитуєте, що отримує Україна, то, ймовірно, між компаніями укладено якусь угоду. Я не маю цих даних", — додав він.

Слід зазначити, що у цей момент світові ціни на нафту істотно знизилися. Наприклад, вартість марки Brent впала вже нижче 70 доларів за барель.

Як повідомлялося раніше, вперше за два роки країни ЄС за один квартал імпортували більше газу з Росії, ніж із США. Москва використовувала три маршрути постачання.