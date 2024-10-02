Саудовская Аравия обещает обвал цен на нефть: какое есть условие

Ключевые члены альянса, в который входят Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзники, хотят обсудить в ходе онлайн-встречи возможность смягчения ограничений на производство в декабре

Министр энергетики Саудовской Аравии предупредил, что цены на нефть могут упасть до 50 долларов за баррель. Это может случиться, если страны-члены ОПЕК+ (Организация стран — экспортёров нефти), которые нарушают договоренности, не будут придерживаться согласованных ограничений на производство.

Об этом пишет The Wall Streer Journal, ссылаясь на слова представителей ОПЕК. Другие производители посчитали такие слова завуалированной угрозой от Саудовской Аравии: королевство готово начать ценовую войну, чтобы сохранить свою долю рынка, если другие страны не будут придерживаться договоренностей.

В то же время ключевые члены альянса, в который входят Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и их союзники, хотят обсудить в ходе онлайн-встречи возможность смягчения ограничений на производство в декабре.

После ракетной атаки Ирана в сторону Израиля 1 октября, цены на нефть подскочили после пары недель постоянного снижения. Цена нефти марки Brent, международный эталон, выросла на 5%. Однако затем она все же стабилизировалась на 2,4% выше — чуть ниже $70 за баррель.

У Запада есть опасения, что более широкий конфликт может перекрыть экспорт нефти из Персидского залива, который проходит через Ормузский пролив, граничащий с Ираном, и это подтолкнет цены вверх.

При этом, геополитическая напряженность продолжается уже на протяжении нескольких месяцев без существенного влияния на цены на нефть. Это расстраивает саудовских чиновников. Частично это связано с тем, что другие члены картеля не придерживались планов по ограничению производства большую часть этого года.

В ходе телефонной конференции, которая состоялась на прошлой неделе, министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдельазиз бин Салман, предупредил производителей, что цены могут упасть до 50 долларов за баррель.

Делегаты ОПЕК в ходе звонка особенно отметили Ирак, который в августе текущего года превысил квоты на 400 тысяч баррелей в день. Также упомянули Казахстан, который планирует увеличить производство благодаря восстановлению работы нефтяного месторождения Тенгиз с добычей в 720 тысяч баррелей в день.

Саудовское послание было таким: "Нет смысла увеличивать объёмы производства, если для них нет места на рынке", — сказал один из делегатов. "Некоторым стоит молчать и соблюдать свои обязательства перед ОПЕК+".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Саудовская Аравия изменяет свою нефтяную стратегию. Поэтому она принимает решение об увеличении добычи нефти. Однако это может оказать негативное влияние на формирование цены и экономику России.