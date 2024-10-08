Це не фотошоп: як виглядає Лукашенко без вусів і коли його таким бачили востаннє (фото)

Ці фото можуть здорово підняти настрій

Незмінний президент Білорусі Олександр Лукашенко, який нещодавно був обурений своїм прийомом у Росії, вже став справжнім інтернет-мемом. Найчастіше з нього сміються в мережі через його безглузді висловлювання. Однак ще одним приводом для жартів є вуса, які стали незмінною "фішкою" образу білоруського диктатора.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як давно Лукашенко носить вуса, і як він виглядає без них. Усе ж вуса вже стали незамінним елементом іміджу політика.

Лукашенко та його вуса — коли вони стали частиною образу

Президент Білорусі відомий далеко за межами своєї країни не лише політичними рішеннями та висловлюваннями, а й незмінним образом із вусами. Здається, він ніколи не виглядав інакше. Але, як виявилося, в мережі є архівні фото молодого політика, на яких він ще без вусів. І це не фотошоп — Лукашенко справді не завжди носив цей "аксесуар".

Судячи з архівних фото, майбутній президент Білорусі під час навчання мав досить густу шевелюру та носив комсомольський значок. Проте трохи згодом — на фото у військовій формі, зроблених, мабуть, на початку вісімдесятих, Лукашенко почав лисіти. А ближче до 30 років процес облисіння посилився.

А ось вуса під носом майбутнього президента з’явилися вже, коли він отримав звання старшого лейтенанта. А це, якщо вірити офіційній біографії політика, сталося вже після 30-річчя. Схоже, саме з того часу — з середини 80-х років — вуса стали незамінною частиною образу Олександра Лукашенка. І саме перед 30-літтям його востаннє бачили без вусів.

Ближче до початку 90-х років, коли Лукашенко розпочав свій політичний шлях, у нього з’явився ще один елемент іміджу — характерне зачісування волосся, яке мало прикривати лисину. А ось вуса на той час вже "прижилися" і стали більш пишними.

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