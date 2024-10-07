Лукашенко обурений своїм прийомом у Росії: що не сподобалось другу Путіна (відео)

Приїхав не тільки вітати Путіна з Днем народження

У понеділок, 7 жовтня, в День народження лідера РФ Володимира Путіна до Москви прибув самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Під час зустрічі біля літака його назвали "Ваша ясновельможність", що Лукашенка обурило.

Перші миті перебування самопроголошеного президента Білорусі вже публікують у мережі. Під час зустрічі Лукашенка з літака один з посіпак Путіна намагався догодити його гостю, але щось пішло не за планом.

Путініст, вітаючи білоруського президента, сказав: "Ваша ясновельможність, вітаємо вас у Москві". Проте ця фраза не мала очікуваного ефекту, адже він обурився.

"Яка ясновельможність? Де це ти бачив?" — відповів Лукашенко по прильоту до Москви.

Зауважимо, що, окрім особистих вітань лідера РФ Володимира Путіна з його 72-річчя, Лукашенко прибув до Москви на засідання Ради глав держав — учасниць СНД, яке відбудеться 8 жовтня. Очікується, що лідери країн співдружності прибудуть до російської столиці увечері 7 жовтня.

Нагадаємо, що одну з резиденцій Путіна у Сочі знесли. Він дедалі рідше відвідує південні регіони РФ через страх атаки українськими дронами. Також під час польотів його літаки зникають з радарів навіть над територіями інших країн.

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