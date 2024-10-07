Диктатору — 72: як у молодості виглядав Путін, який розв’язав криваву війну в Україні (фото)

Зовнішність російського президента сильно змінилася

Сьогодні, 7 жовтня, день народження у російського диктатора Путіна, йому виповнилося 72 роки. Після розвалу Радянського союзу він уже близько 30 років на різних посадах перебуває при владі в Росії, більшу частину часу будучи її президентом.

"Телеграф" розповість, як у молодості виглядав Володимир Путін, який розв’язав найбільшу з часів Другої світової війну в Європі.

Путін у молодості — шпигун і "бліда моль"

Володимир Путін народився в Петербурзі 1952 року в сім’ї військового та робітниці заводу. Він закінчив юридичний факультет Ленінградського державного університету та протягом 16 років служив офіцером зовнішньої розвідки КДБ. Подейкували, що він на той час не мав великих повноважень у своїй шпигунській діяльності, а за спиною його називали "бліда міль".

Путін у 2001 році. Фото: Getty Images

Після звільнення з КДБ 1991 року Путін почав працювати в мерії Санкт-Петербурга біля губернатора Собчака. У 1996 році Путін переїхав до Москви і там вже призначений заступником керуючого справами президента РФ. Пізніше він отримав посаду секретаря ФСБ, а вже у серпні 1999 очолив російський уряд.

Путін у 2004 році. Фото: Getty Images

Повністю владу Росії Володимир Путін отримав наприкінці 1999 року, коли став наступником Єльцина. До виборів у 2000 році він був виконувачем обов’язків президента РФ. У вересні 2017 року Путін став найдовше правлячим російським лідером після Сталіна, а після закінчення п’ятого президентського терміну стане таким із часів Катерини II.

Путін у 2004 році. Фото: Getty Images

Путін у 2007 році. Фото: Getty Images

Путін у 2008 році. Фото: Getty Images

Путін у 2011 році. Фото: Getty Images

Путін — кривавий диктатор, який розв’язав війну в Україні

Загарбницькі амбіції Путіна проявилися ще у 2008 році, коли він ввів війська до Грузії. А потім у 2014 році Путін провернув анексію Криму та розпочав операцію з окупації частини територій України на Донбасі. Усі спроби мирно врегулювати військовий конфлікт були марні, оскільки РФ під керівництвом Путіна ніколи не виконувала зобов’язань.

Путін у 2015 році. Фото: Getty Images

У лютому 2022 року Путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну та збирався "взяти Київ за три дні". Це російським військам не вдалося, проте на сході та півдні України вони продовжують намагатися захопити якнайбільше українських територій. Паралельно з цим кривавий диктатор завдає масованих ракетних і дронових атак на всю територію України. Війну в Україні вже зараз називають найбільшою з часів Другої світової війну у Європі.

Путін у 2023 році. Фото: Getty Images

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