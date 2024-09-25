З моменту отруєння минуло 20 років: як виглядав Віктор Ющенко до замаху та який він зараз (фото)

За цей замах на життя експрезидента ніхто так не поніс покарання

У вересні 2004 року, 20 років тому, стався замах на кандидата у президенти Віктора Ющенка. Тоді його отруїли речовиною діоксин. Вплив цієї речовини був буквально на обличчя — багато хто пам’ятає, як виглядав політик після цього замаху. До речі, читайте також про топ-6 загадкових отруєнь відомих людей за останні роки.

"Телеграф" вирішив згадати, як виглядав Віктор Ющенко до отруєння, і як він виглядає зараз – через 20 років після цього замаху.

Віктор Ющенко Фото: Getty Images

Віктор Ющенко до отруєння та після

На момент отруєння Віктору Ющенку було близько 50 років. На той час він був опозиційним кандидатом у президенти України. 5 вересня 2004 року політик побував на вечері на дачі заступника голови СБУ Володимира Сацюка, і через кілька годин після цієї вечері йому раптово стало погано.

Віктор Ющенко до отруєння. Фото: Getty Images

Вже 10 вересня Віктора Ющенка госпіталізували до клініки в Австрії. Лікарі заявили, що кандидат у президенти був отруєний діоксином, причому отрута потрапила в організм пацієнта приблизно за п’ять днів до госпіталізації.

Віктор Ющенко до отруєння. Фото: Getty Images

Головним підозрюваним у кримінальній справі за фактом отруєння Ющенка був Володимир Сацюк. Адже саме на його дачі проходила та горезвісна вечеря. Проте слідству не вдалося довести причетність до Сацюка. Також була версія, що до отруєння Ющенка причетні російські спецслужби.

Віктор Ющенко до та після отруєння. Фото: Getty Images

Враховуючи політичний контекст, якби замах завершився смертю Віктора Ющенка, його головний опонент Янукович став би президентом, а Росія посилила б свій вплив в Україні. Однак, на щастя, Ющенко вижив, більше того, він продовжив передвиборчу кампанію, а його понівечене отруєнням обличчя, як кажуть експерти, лише збільшило його популярність. Зрештою, Віктор Ющенко став президентом України у 2004 році.

Віктор Ющенко після отруєння. Фото: Getty Images

Віктор Ющенко після отруєння. Фото: Getty Images

Віктор Ющенко зараз – як він виглядає

Зараз Віктору Ющенку 70 років, він на заслуженій пенсії та інколи виринає в інформаційному просторі. Найчастіше у стилі "пост іронії" та гумору, а також заради збору коштів для ЗСУ.

Віктор Ющенко зараз. Фото: Getty Images

Ще у 2009 році особистий лікар Ющенка Ростислав Валіхновський заявив, що з організму політика було виведено 95 відсотків діоксину. Звичайно, сліди отруєння залишилися на обличчі експрезидента, проте вони вже не такі помітні, як це було одразу після замаху.

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