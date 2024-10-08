Это не фотошоп: как выглядит Лукашенко без усов и когда его таким видели в последний раз (фото)

Эти фото могут здорово поднять настроение

Несменный президент Беларуси Александр Лукашенко, который недавно был возмущен своим приемом в России, уже стал настоящим интернет-мемом. Чаще всего с него смеются в сети из-за его несуразных высказываний. Однако еще одним поводом для шуток являются усы, который стали несменной "фишкой" образа белорусского диктатора.

"Телеграф" решил выяснить, как давно Лукашенко носит усы, и как же он выглядит без них. Весь усы уже стали незаменимым элементом имиджа политика.

Лукашенко и его усы — когда они стали частью образа

Президент Беларуси известен далеко за пределами своей страны не только политическими решениями и высказываниями, но и несменным образом с усами. Кажется, что он никогда не выглядел иначе. Но, как оказалось, в сети существуют архивные фото молодого политика, на которых он еще без усов. И это не фотошоп — Лукашенко действительно не всегда носил этот "аксессуар".

Судя по архивным фото, будущий президент Беларуси во время учебы имел достаточно густую шевелюру и носил комсомольский значок. Однако чуть позже — на фото в военной форме, сделанных, видимо, в начале восьмидесятых, Лукашенко начал лысеть. А ближе к 30 годам процесс облысения усилился.

А вот усы под носом будущего президента появились уже когда он получил звание старшего лейтенанта. А это, если верить официальной биографии политика, случилось уже после 30-летия. Похоже именно с тех пор — с середины 80-х годов — усы стали незаменимой частью образа Александра Лукашенко. И именно перед 30-летием его в последний раз видели без усов.

Ближе к началу 90-х годов, когда Лукашенко начал свой политический путь, у него появился еще один элемент имиджа — характерный зачес волос, который должен был прикрывать лысину. А вот усы к тому времени уже "прижились" и стали более пышными.

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