"Стосунки збереглися": ЗМІ розповіли про таємні розмови між Трампом та Путіним

Один з найвідоміших у США журналістів-розслідувачів написав нову книгу

Експрезидент США Дональд Трамп підтримує зв'язок з президентом Росії Володимиром Путіним. На початку 2024 року він навіть провів приватну телефонну розмову з хазяїном Кремля.

Про це пише The Washington Post з посиланням на книгу свого заступника редактора Боба Вудворда "Війна". Автор зазначає, що у 2020 році під час пандемії коронавірусу Трамп таємно надіслав Путіну тести на COVID-19 для його особистого використання.

Вудворд пише, що останній нібито просив американського президента не повідомляти, що він відправив йому дефіцитне медичне обладнання. Згідно з книгою, Путін сказав Трампу: "Я не хочу, щоб ти комусь говорив, тому що люди зляться на тебе, а не на мене".

Вудворд зазначає, що чотири роки по тому особисті стосунки між Трампом та Путіним, схоже, збереглися. За даними автора книги, на початку 2024 року колишній президент наказав помічнику покинути свій офіс у резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, щоб він міг провести приватну телефонну розмову з російським президентом.

У книзі не описується, що нібито обговорювали двоє чоловіків, і цитується представник кампанії Трампа, який ставить під сумнів цей контакт. Але неназваний помічник Трампа, який цитується в книзі, зазначив, що експрезидент США, можливо, спілкувався з Путіним аж сім разів після того, як залишив Білий дім у 2021 році.

Ці взаємодії між Трампом і авторитарним лідером країни, яка перебуває у стані війни з американським союзником, лягли в основу висновку Вудворда, що Трамп гірший за Річарда Ніксона, чиє президентство було перервано Вотергейтським скандалом, викритим півстоліття тому Вудвордом і його колегою по Washington Post Карлом Бернштейном.

Своєю чергою речник кампанії Трампа Стівен Ченг сказав, що "жодна з цих вигаданих історій Боба Вудворда не є правдою", зробивши серію особистих нападок на автора та заявивши, що Трамп не дав йому інтерв’ю для книги. Ченг стверджує, що ця книга "має бути на розпродажі у відділі художньої літератури в книжковому магазині зі знижками, або використовуватися як туалетний папір".

У публікації напередодні президентських виборів Вудворд, який веде хроніку успіхів і невдач президентів США протягом 50 років, робить висновок, що Трамп непридатний для своєї посади. Водночас зазначається, що президент Джо Байден і його команда, попри помилки, продемонстрували "стабільне та цілеспрямоване лідерство".

Нагадаємо, раніше газета The New York Times з посиланням на свої джерела повідомила, що Трамп під час першої телефонної розмови на посаді президента США питав у Путіна поради щодо України. Це відбулося 28 січня 2017 року.