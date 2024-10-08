"Отношения сохранились": СМИ рассказали о тайных разговорах между Трампом и Путиным

Один из самых известных в США журналистов-расследователей написал новую книгу

Экс-президент США Дональд Трамп поддерживает связь с президентом России Владимиром Путиным. В начале 2024 года он даже провел частный телефонный разговор с хозяином Кремля.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на книгу своего заместителя редактора Боба Вудворда "Война". Автор отмечает, что в 2020 году во время пандемии коронавируса Трамп тайно послал Путину тесты на COVID-19 для его личного использования.

Вудворд пишет, что последний якобы просил американского президента не сообщать, что он послал ему дефицитное медицинское оборудование. Согласно книге, Путин сказал Трампу: "Я не хочу, чтобы ты кому-то говорил, потому что люди злятся на тебя, а не на меня".

Вудворд отмечает, что четыре года спустя личные отношения между Трампом и Путиным, похоже, сохранились. По данным автора книги, в начале 2024 года бывший президент приказал помощнику покинуть свой офис в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, чтобы он мог провести частный телефонный разговор с российским президентом.

В книге не описывается, что якобы обсуждали двое мужчин, и цитируется представитель кампании Трампа, подвергающий сомнению этот контакт. Но неназванный помощник Трампа, цитируемый в книге, отметил, что экс-президент США, возможно, общался с Путиным семь раз после того, как покинул Белый дом в 2021 году.

Эти взаимодействия между Трампом и авторитарным лидером страны, находящейся в состоянии войны с американским союзником, легли в основу вывода Вудворда, что Трамп хуже Ричарда Никсона, чье президентство было прервано Вотергейтским скандалом, разоблаченным полвека назад Вудвордом и его коллегой по Washington Post Карлом Бернштейном.

В свою очередь спикер кампании Трампа Стивен Ченг сказал, что "ни одна из этих вымышленных историй Боба Вудворда не является правдой", сделав серию личных нападок на автора и заявив, что Трамп не дал ему интервью для книги. Ченг утверждает, что эта книга "должна быть на распродаже в отделе художественной литературы в книжном магазине со скидками или использоваться как туалетная бумага".

В публикации накануне президентских выборов Вудворд, ведущий хронику успехов и неудач президентов США в течение 50 лет, заключает, что Трамп непригоден для своей должности. В то же время отмечается, что президент Джо Байден и его команда, несмотря на ошибки, продемонстрировали "стабильное и целенаправленное лидерство".

Напомним, ранее газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что Трамп во время первого телефонного разговора в должности президента США спрашивал у Путина советы по Украине. Это произошло 28 января 2017 года.