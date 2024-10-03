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Перемога Трампа дасть шанс Україні? Політолог зробив несподіваний прогноз

Автор
Ангеліна Тараненко
Дата публікації
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Автор
Перемога Трампа дасть шанс Україні? Політолог зробив несподіваний прогноз Новина оновлена 03 жовтня 2024, 20:25

Байден може спробувати "підкласти свиню"

До кінця листопада поточного року, а саме до кінця передвиборчої гонки в США та власне самих виборів, сподіватися на гучні рішення, що стосуються України — не варто. Йдеться, зокрема, про дозвіл на далекобійні удари по території Росії зброєю союзників.

При цьому, такий довгоочікуваний дозвіл від США можливий у разі перемоги Дональда Трампа, а не Камали Гарріс. Таку заяву зробив політолог Максим Джигун в інтерв’ю для видання "Телеграф".

"Гарріс, як прихильниця і частина команди адміністрації Байдена, в разі перемоги точно візьме за точку відліку позицію Байдена стосовно України. А от якщо переможе Трамп, Байдену потрібно буде увійти в історію не як людина яка надто обережною була в контексті підтримки України і взагалі своїх союзників, а як людина, яка змогла переломити хід історії. Ну принаймні спробувати його переломити", — зауважив аналітик.

Крім того, за словами політолога, Байден може спробувати "підкласти свиню" Трампу, щоб змусити його опинитися у новій політичній реальності й мати справу з конкретними дозволами на удари вглиб Росії.

"Створювати певні виклики для Гарріс він точно не хотів би, а от для Трампа… Я впевнений, що такий запобіжник міг би бути додатковим фактором посилення України", — мовив Джигун.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Україна втратила можливість завдавати ударів вглиб Росії через некомпетентність нового прем'єр-міністра Великої Британії.

Теги:
#Джо Байден #Дональд Трамп #Камала Гарріс