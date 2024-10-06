"Я темний MAGA": Трамп виступив на місці замаху, на сцену увірвався Ілон Маск із дивними заявами (відео)

Гендиректор автоконцерну Tesla може жертвувати до 45 млн. доларів на місяць на кампанію кандидата від республіканців

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив у місті Батлер там же, де на нього було скоєно замах у липні 2024 року. Його на сцені підтримав американський мільярдер та гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск.

Трампу вдалося зібрати тисячі людей. ЗМІ пишуть, що кількість виборців, що прийшли на зустріч з республіканцем, "набагато більша", ніж їх було на мітингу Трампа 13 липня, коли в американського політика вистрілив 20-річний Томас Метью Крукс. Про це повідомляє DM.

Цього разу під час виступу кандидата у президенти трибуну огорожувало захисне скло, якого не було минулого разу. Він кілька разів згадав замах і заявив, що ті події зробили його прихильників "сильнішими, гіршими, згуртованішими, рішучими і ближчими до перемоги, ніж будь-коли раніше".

Одним із запрошених гостей на зустрічі став Ілон Маск. Він піднявся на сцену та закликав виборців проголосувати за Дональда Трампа, "щоб зберегти демократію в Америці".

Гендиректор автоконцерну Tesla може жертвувати до 45 млн. доларів на місяць на кампанію кандидата від республіканців, тому його заклик навряд чи можна назвати сюрпризом. При цьому сам Трамп відповідає йому взаємністю.

Вийшовши на сцену, на ньому була одягнена чорна кепка з написом MAGA (гасло Трампа — Make America Great Again).

"Я не просто MAGA, я темний MAGA", — пожартував він.

Трамп відповідає бізнесмену взаємністю — раніше він заявив, що за його президентства Маск міг би обійняти посаду міністра фінансів США.

На сцені у Батлері Маск більше уваги приділив критиці опонентів Трампа. Він не згадував їхніх імен, але, мабуть, мав на увазі кандидатку від демократів Камалу Харріс.

"Інша сторона хоче відібрати у вас свободу слова. Вони хочуть відібрати у вас право на носіння зброї",— заявив Маск, сказавши, що право голосу в американців теж хочуть відібрати.

"Якщо вони (республіканці — Ред.) не переможуть, це будуть останні вибори. Такий мій прогноз" , — заявив бізнесмен.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що політолог Максим Джигун сказав, чи дасть перемога Трампа на виборах у США шансу Україні.