"Діду, тягнете прикол?": Трамп подякував українцю з нецензурним ніком, у мережі шквал емоцій

Українці назвали це потужним ходом

У четвер, 3 жовтня, кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп подякував українському користувачу із ніком zalupa, який у соцмережі "Х" лайкнув допис республіканця.

Цей твіт Трампа сколихнув мережу, адже більшість українців сприйняли це як жарт, бо, певно, кандидат у президенти не знає значення ніку.

"zalupa дякую, що поставив лайк моїй публікації!" — йдеться у повідомлені.

Водночас цей твіт цілком може бути роботою бота, який автоматично дякую будь-кому за активність. Про це також свідчить і заклик після подяки, у якому йдеться про вибори 5 листопада та важливість правильного вибору народу США.

З усім тим українців такий твіт порадував сильно, більшість у коментарях писали, що вже давно так не сміялись, а хтось питав: "Чи може Трампу сказати ху із zalupa?".

Були й ті, що натякали на старечу хворобу, бо, можливо, "дід не випив свої пігулки". А хтось зазначав, що це доволі потужний хід.

Здебільшого українці сміються у коментарях цього твіта. До того ж сам zalupa відреагував, написавши: "Будь ласка".

Нагадаємо, що більшість політиків у світі переймаються через можливу перемогу Трампа на виборах. Але це не стосується нового генсека НАТО Марка Рютте, якого називали у 2019 "заклинатель Трампа", адже він зміг з ним порозумітись.

Раніше "Телеграф" писав, що чинний президент США Джо Байден, який відкрито підтримував кандидатку на пост від демократів Камалу Гарріс, міг образитись на неї. ЗМІ вже розповіли, що його могло зачепити.