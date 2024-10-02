Зміна підходу? Новий генсек НАТО не переймається через загрозу від Трампа

Рютте встиг похвалити не тільки Трампа, але й Камалу Гарріс

Новий генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте, який нещодавно оцінив шанси України вступити в НАТО, не стурбований перспективою того, що експрезидент Дональд Трамп, негативно налаштований до Альянсу, може повернутися до Білого дому. Рютте вважає, що зможе плідно працювати із будь-яким хазяїном Білого дому.

Про це пише британське видання The Times. Рютте навіть похвалив Трампа, оскільки той активно примушував союзників витрачати більше на оборону.

"Я зможу працювати з обома. Яким би не був результат виборів", – підтвердив він.

Рютте встиг похвалити не тільки Трампа, намагаючись розвіяти побоювання, що Трамп у Білому домі зламає війну в Україні на користь російських агресорів. Новий генсек НАТО також сказав, що бачить Камалу Гарріс, як "фантастичну історію" та "високо шанованого лідера".

"Я не хвилююся. Обидва розуміють, що, зрештою, трансатлантичні відносини мають вирішальне значення не лише для Європи", – резюмував він у розмові з пресою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відомо про Марка Рютте. Зокрема, ми з'ясували, чи варто переживати Україні через заміну Столтенберга на колишнього голову нідерландського уряду.