Трамп радився з Путіним щодо України: ЗМІ розповіли, про що йшла мова

Він піддався на маніпуляції російського президента

Дональд Трамп під час першої телефонної розмови на посаді президента США питав у президента Росії Володимира Путіна поради щодо України. Це відбулося 28 січня 2017 року.

Про це пише The New York Times з посиланням на свої джерела. Зазначається, що Трамп першим порушив питання про Україну.

"Російський президент скористався цим. Він пустився в розлогий монолог про корупцію в Україні. Трамп був стриманий у своїй відповіді, не погоджуючись із Путіним і не захищаючи Україну, але він визнав, що суперечка Росії з Україною є перешкодою для його мети — поліпшення відносин із Москвою", — йдеться у матеріалі.

За даними NYT, того ж дня канцлер Німеччини Ангела Меркель спробувала донести до Трампа іншу точку зору щодо України. Вона сказала, що підтримка України має тривати, і що необхідно стримувати російську агресію в Україні.

Проте джерело видання, яке було присутнє під час розмови, стверджує, що Трамп проігнорував її думку. Зазначається, що він сказав лише: "Дуже дякую, і до побачення".

NYT підкреслює, що Трамп з подачі Путіна, який заявив, що Україна намагалася допомогти Гілларі Клінтон на виборах, почав просувати теорію змови про втручання України у вибори в США. А під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у травні 2017 року Трамп обговорював з ним зв'язок між Україною і Клінтон, і засипав Лаврова запитаннями про зв'язки між українськими чиновниками і американськими демократами.

Водночас повідомляється, що деякі радники Трампа намагалися переконати його, що саме Росія, а не Україна, втручалася у вибори 2016 року. Однак, судячи з усього, він до них не прислухався.

Під час зустрічі з Путіним у Гамбурзі в липні 2017 року Трамп, який за день до цього у своїй промові заявив, що Росія повинна "припинити свою дестабілізуючу діяльність в Україні", знову піддався на маніпуляції російського президента. Зазначається, що Путін навів аргументи на користь того, що він зобов'язаний захищати російськомовних жителів на сході України від "етнічних чисток".

За даними джерела NYT, Путін провів аналогію з президентом Теодором Рузвельтом 1904 року і втручанням Америки у внутрішні справи латиноамериканських країн. Старший співробітник Ради національної безпеки Трампа Фіона Гілл розповіла, що Путін, найімовірніше, згадав Рузвельта на зустрічі, бо знав, що Трамп зациклений на колишньому президенті-силовику.

Нагадаємо, на мітингу в Північній Кароліні Трамп видав чергову порцію абсурдних заяв. Однією з них стало звинувачення президента США Джо Байдена та віцепрезидентки Камали Гарріс у розв'язанні війни в Україні.