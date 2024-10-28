В НАТО вперше визнали відправку військ КНДР у Росію

Він закликав Москву та Пхеньян негайно припинити ці дії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вийшов із заявою, яка анонсувалась напередодні. За його словами, на війні, яку розв'язала Росія проти України, загинуло або поранено понад 600 тисяч російських військовослужбовців, тому залучення на фронт солдатів з Північної Кореї є ознакою розпачу президента РФ Володимира Путіна

Про це він сказав на пресконференції у Брюсселі у понеділок, 28 жовтня. Після консультацій з цього питання Рютте підтвердив перекидання північнокорейських військ до Росії, а також їх окремих підрозділів – до Курської області.

Рютте закликав утриматися від участі КНДР у війні проти України

Участь північнокорейських військових у російському вторгненні в Україну є загрозою безпеці як в Індо-Тихоокеанському регіоні, так і в Євроатлантичному просторі, зазначив Марк Рютте. Ці дії підривають мир на Корейському півострові та підтримують війну Росії проти України, наголосив він.

За словами глави НАТО, перекидання військ КНДР до Росії є суттєвою ескалацією війни в Україні. Він закликав Москву та Пхеньян негайно припинити ці дії. У НАТО ретельно стежать за розвитком ситуації та в рамках альянсу активно консультуються з цього питання з Україною та партнерами в Індо-Тихоокеанському регіоні, додав він.

Солдати Північної Кореї у Росії

Північна Корея відправила своїх солдатів до Росії для підтримки у війні з Україною.

За даними ГУР Міноборони, деякі військові КНДР вже перебувають на Курському напрямку. Путін зазначив, що це пов'язано із "договором про стратегічне партнерство" між Росією та КНДР.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив на тому, що обмін зброєю між Північною Кореєю та Росією порушує резолюцію ООН.

Раніше "Телеграф" писав, що у Північній Кореї прокоментували відправку своєї армії на війну в Україні на боці РФ. Заявивши, що вона у будь-якому випадку не суперечить міжнародному праву.