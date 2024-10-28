Украинская разведка давно сообщала о появлении первых подразделений КНДР в Курской области

Министерство обороны США заявило, что не будет вводить новые ограничения на использование американского оружия Украиной, если Северная Корея присоединится к войне. Сообщение последовало после того, как НАТО подтвердило присутствие северокорейских подразделений в Курской области РФ.

Об этом пишет издание Reuters. При этом из контекста сообщения не ясно, будет ли изменен подход к старым ограничениям, вроде запрета на применение западного оружия для ударов вглубь России.

По данным Пентагона, количество военнослужащих КНДР на территории России стремительно возросло – с 3 до 10 тысяч человек только за последнюю неделю.

"Часть этих военных уже переместилась ближе к Украине. Мы серьезно обеспокоены возможностью их привлечения к боевым действиям", – сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей прямой угрозой безопасности как индо-тихоокеанского, так и евроатлантического регионов. По его словам, такие действия Путина свидетельствуют о "росте отчаяния" на фоне огромных потерь российской армии, которые уже превысили 600 тысяч убитых и раненых.

В то же время, украинская разведка еще на прошлой неделе сообщила о появлении первых северокорейских подразделений в Курской области, где украинские войска проводят активные операции. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что Киев предупреждал о такой угрозе в течение нескольких недель и призвал снять ограничения на дальние удары по территории РФ.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что одних санкций будет недостаточно для противодействия северокорейскому вмешательству.

"Нам нужно оружие и четкий план предотвращения расширения участия КНДР в войне. Враг понимает только силу, и эта сила есть у наших союзников", – заявил Ермак.

Примечательно, что Кремль сначала отрицал информацию о северокорейских войсках, называя ее "фейком". Однако впоследствии Путин не стал опровергать эти данные, заявив, что реализация партнерства с Пхеньяном является внутренним делом Москвы.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в США признали пребывание войск КНДР в России. Так, министр обороны США Ллойд Остин официально подтвердил присутствие северокорейских войск на территории России. Хотя, по его словам, конкретная цель их пребывания пока неизвестна.